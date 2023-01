Calciomercato Roma, Allegri non molla: affare a una condizione

L’allenatore della Juventus ha intenzione di mettere le mani su un giocatore della Roma in questa finestra di calciomercato

Manca solo una settimana alla fine del calciomercato con la Roma che deve cercare di risolvere alcune situazioni pendenti nella rosa. Il caso più importante è deflagrato qualche giorno fa, con Nicolò Zaniolo che ha chiesto alla società di non essere convocato per le prossime gare, in modo da evitare infortuni. L’obiettivo del numero 22 è quello di lasciare la Capitale dopo il mancato rinnovo del contratto, che aspetta da mesi.

Proprio il prolungamento dell’accordo è stato l’argomento più delicato per il classe 1999, che aspetta da mesi di poter firmare le nuove carte. La distanza tra l’agente e della società è rappresentata dall’ingaggio. Claudio Vigorelli, che assiste Nicolò, chiedeva 4.5 milioni a stagione, un ingaggio molto alto come gli altri top presenti in rosa. Dall’altra parte, invece, Pinto e la dirigenza non hanno mai avuto fretta visto che il contratto scade a giugno 2024. In più, le prestazioni in campo non hanno mai giustificato tale richiesta e per questo il gm non ha mai accontentato le richieste.

Ora il suo futuro è lontano dalla Capitale, così come sembra essere quello di Rick Karsdorp. Il terzino destro della Roma, infatti, è in uscita in questa finestra di calciomercato dopo le parole di Mourinho in seguito al pareggio con il Sassuolo. L’olandese è stato accusato pubblicamente, ma senza mai essere nominato, e ora è pronto a lasciare Trigoria.

Calciomercato Roma, la Juve non molla Karsdorp

Sulle tracce dell’ex Feyenoord ci sono diversi club tra cui anche la Juventus, interessata al terzino. Juan Cuadrado comincia ad avere un’età elevata per il calcio e per questo motivo i bianconeri stanno pensando a un suo sostituto.

Gli occhi si sono posati proprio sull’esterno in uscita dalla Roma in questa finestra di calciomercato. L’affare si era un po’ raffreddato nelle ultime settimane, ma come riporta Giovanni Albanese, Allegri non ha mollato Karsdrop. Il colpo potrebbe anche avvenire, ma a una sola condizione. La Roma dovrebbe far partire l’olandese in prestito senza obblighi di riscatto.