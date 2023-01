Calciomercato Roma, svolta bianconera: sì al prestito con obbligo

Il club ha intenzione di pescare nella Roma in questa finestra invernale di calciomercato che si chiude tra una settimana

Il calciomercato si avvicina alla sua conclusione e in Serie A non sono stati fatti grandi acquisti. L’unico movimento importante, a in uscita, è stato completato dallo Spezia, che ha ceduto Jakub Kiwior all’Arsenal. Sulle tracce del polacco c’erano diversi club, tra cui anche la Roma, che però non sono riusciti a competere con il fascino e soprattutto i fondi del club di Premier League, che ha finalizzato prima di tutti.

Il piano per il calciomercato della Roma è quello di risparmiare e soprattutto stare attenti al bilancio che ha toccato cifre storiche. Il club non aveva mai concluso un report con un rosso da 220 milioni. A questo, poi, si aggiungono i paletti che la Uefa ha imposto alla società. Sulla testa del general manager, infatti, pende il Fair Play Finanziario che lo costringe quasi all’immobilismo. Tiago Pinto, infatti, non può aumentare il monte ingaggi, così come non può chiudere la finestra con un segno negativo nel rapporto tra entrare e uscite.

Obiettivo principale, quindi, è quello di cedere prima di comprare. I giocatori in uscita sono tanti e i più importanti sono Nicolò Zaniolo e Rick Karsdorp. Il primo ha rotto con la società proprio in questi giorni ha deciso di non partire più con la squadra per evitare infortuni e poter partire più tranquillamente. Con l’olandese, invece, i rapporti si sono deteriorati in seguito alla conferenza stampa post Sassuolo. Infine, ci sono anche gli esuberi presenti in rosa e che Mourinho vorrbebe dare via.

Calciomercato Roma, lo Spezia pensa a Shomurdov

Quelli che hanno più mercato sono Marash Kumbulla ed Eldor Shomurodov. Proprio l’attaccante ha diversi estimatori soprattutto in Serie A, con alcuni club che hanno fatto capolino per sondare il terreno dell’uzbeko.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, sulle tracce dell’ex Genoa c’è anche lo Spezia che sta cercando un rinforzo dopo l’infortunio di Nzola. L’attaccante angolano ha subito una lesione al polpaccio e starà fuori due settimane. Per sostituirlo e poi affiancarlo, i liguri hanno pensato a Shomurodov che potrebbe anche accettare la destinazione. La partenza del ventisettenne avverrebbe in prestito con obbligo di riscatto.