Calciomercato Roma, sì Zaniolo al Milan: offerta con scambio

L’attaccante della Roma è in uscita in questa finestra di calciomercato e potrebbe lasciare la Capitale per andare ai rossoneri

A Roma in questi giorni non si parla di altro, il caso Zaniolo è deflagrato e il boato ha fatto il giro d’Italia. L’avventura in giallorosso dell’attaccante numero 22 sembra ormai al capolinea dopo la decisione di non essere più convocato fino alla fine di gennaio. Il ventitreenne ha chiesto alla società di non far più parte del gruppo in modo da evitare ipotetici infortuni che minerebbero il suo futuro.

Ormai nelle sue idee, l’ex Inter Primavera ha solo quella di lasciare la Capitale per raggiungere un’altra squadra. La questione più delicata che ha logorato il rapporto è stato il mancato rinnovo del contratto alle cifre richieste. L’agente del giocatore, infatti, chiedeva alla Roma circa 4 milioni di ingaggio, una cifra elevata ma che rispecchiava quella degli altri top player presenti in rosa. I Friedkin, però, non hanno mai sentito la necessità di accelerare visto che l’accordo in vigore scade nel 2024.

Oltre a quello, poi, le sue prestazioni in campo non hanno mai giustificato tale richiesta e per questo anche Tiago Pinto non ha mai accontentato le richieste del giocatore. La situazione poteva essere risolta in campo a suon di belle prestazioni, ma nelle ultime giornate Zaniolo si è mostrato sempre nervoso e poco in grado di incidere. Per questo motivo ora sta pensando a un futuro lontano dalla Capitale, con diverse squadre interessate.

Calciomercato Roma, Zaniolo sì al Milan: l’offerta dei rossoneri

I club più intenzionati a prendere il numero 22 sono il Tottenham e il Milan. Gli inglesi, allenati da Antonio Conte, seguono il fantasista da tempo, ma fino ad oggi non sono stati fatti altri passi in avanti concreti. La scorsa estate c’era stato qualche tentativo, ma la società li aveva tutti rispediti al mittente.

Il Milan, invece, si sta portando avanti in questa finestra di calciomercato e, come riporta il Corriere dello Sport, ha incassato il sì del giocatore. Zaniolo ha dato l’ok a Maldini per il trasferimento e ora i rossoneri devono trovare l’accordo con la Roma. I giallorossi sarebbero disposti a cedere Nicolò a 25 milioni più 5 di bonus, mentre i milanesi hanno offerto 3 subito più 15 in caso di acquisto. Per accorciare la distanza, il Milan sarebbe disposto a inserire nella trattativa Junior Messias, che andrebbe a ricoprire la stessa zona di campo di Zaniolo.