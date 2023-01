Calciomercato Roma, Zaniolo al Milan: prima offerta ufficiale

Calciomercato Roma, il Milan rompe gli indugi e presenta la prima offerta ufficiale per Nicolò Zaniolo. La risposta giallorossa è già arrivata

Sono giornate caldissime per il futuro di Nicolò Zaniolo. Il jolly offensivo è in rotta d’uscita dalla Roma negli ultimi scampoli della finestra di calciomercato invernale. Il Milan di Stefano Pioli, che stasera giocherà allo stadio Olimpico contro la Lazio, avrebbe presentato la prima offerta ufficiale per il numero 22 giallorosso. La risposta della Roma è già arrivata, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Fari puntati sul futuro di Nicolò Zaniolo nell’ultima settimana di calciomercato invernale in casa Roma. Il destino del numero 22 giallorosso sembra sempre più vicino all’addio a gennaio. La mancata convocazione per la gara in casa dello Spezia, e le parole di Tiago Pinto prima della gara hanno accelerato ancor di più il processo per la possibile operazione in uscita. Sul fantasista offensivo -in scadenza nel 2024- è sempre alta l’attenzione della Premier League, ma non solo. In Serie A è il Milan la più concreta delle candidate alla firma del calciatore a gennaio. E la squadra rossonera avrebbe rotto gli indugi, presentando una prima offerta ufficiale alla Roma.

Calciomercato Roma, prima offerta del Milan per Zaniolo: parti distanti

Il Milan di Stefano Pioli, atteso dal posticipo dell’Olimpico contro la Lazio, avrebbe già presentato una prima offerta ufficiale per Nicolò Zaniolo. Il club rossonero avrebbe bussato alla porta di Pinto con un’offerta di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Offerta prontamente respinta dalla Roma, secondo quanto riporta il sito de La Repubblica. La squadra giallorossa, che preme per una cessione a titolo definitivo, considera troppo bassa la quotazione del classe ’99. La Roma non sarebbe disposta a scendere sotto i 35 milioni di euro. I rossoneri, come primo approccio, avrebbero provato ad inserire un obbligo di acquisto del cartellino, vincolato alla qualificazione in Champions League ed anche alle presenze e reti del calciatore. Parti ancora distanti, ma la pista Milan per il futuro di Zaniolo potrebbe decollare da un momento all’altro.