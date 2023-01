Calciomercato Roma, il colpo è servito: mollano Zaniolo

Calciomercato Roma, il colpo è servito e il giocatore è già in viaggio verso Londra: in questo modo mollano Zaniolo, che si avvicina al Milan

Il futuro di Zaniolo tiene banco. Il futuro di Zaniolo ancora non è deciso. Dopo l’ufficialità della frattura con la Roma sono iniziate a circolare le squadre che potrebbero prendere Nicolò in questa sessione di mercato. E ovviamente si è parlato e anche tanto del Tottenham.

E non solo: West Ham, Newcastle in Premier League, ma soprattutto il Milan in Serie A. Stasera i rossoneri saranno impegnati a Roma contro la Lazio e qualcuno ha scritto che questa potrebbe anche essere un’occasione per incrociare Pinto e i dirigenti giallorossi per cercare di mettere a punto la trattativa. Insomma i rossoneri fanno sul serio anche se il nodo è sempre lo stesso, quello della formula, con Pinto che non fa nessun passo indietro e che vuole l’obbligo di riscatto alla fine della stagione senza nessun vincolo. I soldi devono essere sicuri.

Calciomercato Roma, il Tottenham prende Dajnuma

Ora in tutto questo così come spiegato c’è stato un vero interesse anche degli Spurs di Antonio Conte. Che, però, secondo le informazioni riportate da The Athletic avrebbero chiuso una operazione identica a quella di Zaniolo: la squadra londinese infatti ha preso Dajnuma dal Villarreal strappandolo all’Everton. L’attaccante olandese sarebbe già in viaggio verso Londra per sottoporsi alle visite mediche. E questo ovviamente potrebbe chiudere l’operazione che riguarda il numero 22 della Roma.

Strada aperta verso il Milan? La sensazione al momento è nettamente questa anche perché Nicolò avrebbe dimostrato l’intenzione di rimanere in Italia. E siccome la Juventus in questo momento non ha la possibilità di muoversi sul mercato, allora il quadro generale è bello chiaro. E potrebbe portare appunto Zaniolo verso un ritorno a Milano, dopo la sua esperienza con l’Inter, questa volta dall’altra sponda dei Navigli.