Calciomercato Roma, Zaniolo con Sarri: in Inghilterra esagerano

L’allenatore della Lazio potrebbe ritrovarsi con l’attaccante della Roma a partire dalle prossime finestre di calciomercato

Il caso Nicolò Zaniolo sta dividendo l’opinione dei tifosi della Roma. Una parte crede che cedere il giocatore sia la cosa più giusta da fare, visto che il suo livello si è molto abbassato rispetto a quanto ha fatto vedere negli anni passati. Dall’altra parte ci sono tutti quelli che, invece, vorrebbero vedere il numero 22 rimanere nella Capitale, visto che il suo talento non è in discussione.

In mezzo poi ci sono tutti quelli che vorrebbero solo che venga fatta la cosa giusta per la Roma, che sta cercando di capire come sistemare la situazione con l’attaccante giallorosso. I club sulle sue tracce sono parecchi, ma fino ad ora le offerte non soddisfano la dirigenza giallorossa che ha intenzione di guadagnare circa 30 milioni dalla partenza di Nicolò. Di quelli che si sono fatti avanti, in pole position ci sono Milan e Tottenham. I rossoneri, poi, rappresentano la destinazione prediletta per l’attaccante della Roma.

L’ipotesi Premier League, però, non è da scartare visto che Antonio Conte segue il classe 1999 da diversi anni. Stessa cosa per Fabio Paratici, uomo di calciomercato del Tottenham, che ha cercato di prendere Nicolò in estate. Un possibile trasferimento all’ombra del Big Ben non è da escludere con i quotidiani inglesi che ipotizzano di una possibile strategia degli Spurs in cui è coinvolto Zaniolo.

Calciomercato Roma, il Tottenham su Zaniolo per Sarri

La situazione del club non sta entusiasmando i tifosi, viste le sole tre vittorie in dieci partite. I sostenitori del club, poi, chiedono a gran voce un gioco più votato all’attacco, completamente l’opposto da quello di Conte che invece è molto tattivo e difensivo.

Per sostituirlo, la proprietà deli Spurs sta pensando a Maurizio Sarri, che con il suo stile di gioco conferirebbe alla squadra una nuova filosofia di gioco. Per convincerlo a lasciare la Lazio, secondo quanto riporta il Daily Express, il Tottenham è pronto a dare l’assalto a quattro colpi di mercato. Si tratta di Pedro Porro, Jorginho, Milinkovic-Savic e Nicolò Zaniolo.