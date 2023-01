Calciomercato Juventus, fuga senza Champions: inizia Vlahovic

Calciomercato Juventus, nuovo scenario che fa tremare Massimiliano Allegri. Dopo la penalizzazione in classifica c’è il rischio fuga dal club bianconero

La Serie A è arrivata al giro di boa, la prossima giornata sarà la prima del girone di ritorno. Prima dell’ultima giornata d’andata c’è stata la penalizzazione clamorosa inflitta alla Juventus, nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze. La società bianconera è stata sanzionata di 15 punti in classifica, sganciandosi dalla zona Champions League, ora distante 14 punti per la squadra allenata da Massimiliano Allegri.

Oltre alla batosta arrivata in classifica c’è un nuovo scenario di mercato che agita il tecnico bianconero. Non solo Dusan Vlahovic in rotta d’uscita da casa Juventus, c’è il triplo sacrificio all’orizzonte che stravolgerebbe la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero ha visto la propria squadra sprofondare in classifica, fatale la penalizzazione da 15 punti imposta dalla Corte d’appello della FIGC. Dopo la penalizzazione c’è anche il calciomercato ad agitare i pensieri del tecnico livornese, non solo Dusan Vlahovic a rischio addio nel prossimo futuro.

Calciomercato Juventus, lo scenario che fa tremare Allegri: addio Vlahovic e non solo

In attesa di capire quali risvolti possa adottare la giustizia sportiva nei confronti del club bianconero anche il mercato fa tremare Massimiliano Allegri. L’allenatore della Juventus, ora distante 14 punti dalla zona Champions League, rischia di perdere tre pedine importanti in caso di mancata qualificazione in Champions League.

Secondo quanto riporta il sito spagnolo, Fichajes.net, in caso di mancata qualificazione in Champions League sarebbe pronta la fuga dalla Juventus. Il primo a lasciare la Juventus potrebbe essere il numero 9, Dusan Vlahovic, sul quale sembra pronto l’assalto del Barcellona di Xavi. A centrocampo invece potrebbe materializzarsi un doppio sacrificio, il primo porterebbe a salutare Weston Mckennie, direzione Arsenal. Il secondo coinvolgerebbe il francese Paul Pogba, sul quale sembra pronto l’affondo del PSG in Ligue 1. Dopo la penalizzazione in classifica c’è anche il mercato che fa tremare il tecnico della Juve.