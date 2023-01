Mega offerta del Leeds, Zaniolo ha già deciso | ASRL

L’attaccante della Roma potrebbe approdare al club inglese che ha deciso di fare sul serio e sferrare l’assalto in questo calciomercato

Il calciomercato invernale ha preso una svolta del tutto inaspettata in questo finale di gennaio, con la Roma protagonista. I giallorossi, infatti, hanno incassato la decisione di Nicolò Zaniolo di lasciare la società entro la fine del primo mese del 2023. Le ultime settimane del numero 22 giallorosso non sono state tranquille, come ha dimostrato l’atteggiamento in campo nella gara di Coppa Italia contro il Genoa.

A fine primo tempo, infatti, l’attaccante ha strappato la maglia in un gesto di stizza che dimostra tutto il suo nervosismo che è maturato in queste settimane anche a causa di un rinnovo del contratto che non è mai arrivato. L’attaccante, insieme al suo entourage, chiedeva alla Roma un aumento sostanzioso dell’ingaggio che si sarebbe aggirato intorno ai 4.5 milioni a stagione. La cifra è molto importante e sarebbe stata quella dei top player presenti in rosa.

La società ha voluto aspettare di prolungare un accordo in scadenza nel 2024 visto che manca ancora un anno e mezzo. Oltre a questo, poi, Tiago Pinto voleva aspettare che il livello delle prestazioni di Nicolò giustificasse la richiesta del giocatore di un contratto così alto. In tutte queste giornate, però, l’ex Inter Primavera non ha mai messo in campo delle grandi prestazioni trovando solo la rete in due occasioni in 17 partite totali a cui ha preso parte.

Calciomercato Roma, il Leeds si fa avanti per Zaniolo

Sulle sue tracce ci sono diversi club, ma quelli in una posizione più avanzata sono il Milan e il Tottenham. Proprio i rossoneri, però, sono in pole position avendo raggiunto anche l’assenso del giocatore al trasferimento. La distanza con la domanda è ancora ampia e per questo motivo l’affare non è ancora andato in porto.

In questo momento di attesa, ha visto il momento giusto per tentare l’affondo un altro club di Premier League. Come riporta Ciro Troise di serieAnews.com, il Leeds ha deciso di fare un’offerta per il numero 22 della Roma. La richiesta si avvicina di più a ciò che chiede Tiago Pinto, si tratta infatti di 30 milioni più 4 per il trasferimento a titolo definitivo. Nella mente del giocatore, però, c’è solo il Milan per cui il giocatore sta aspettando un’offerta migliore.