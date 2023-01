Zaniolo, altro che Milan: “Neanche gratis”, lo ha detto davvero

L’attaccante della Roma è in procinto di lasciare la Capitale in questi giorni di calciomercato e su di lui ci sono i rossoneri

In questi giorni di calciomercato a Roma non si fa altro che parlare del futuro di Nicolò Zaniolo. L’attaccante giallorosso è da tempo in uscita dal club con diverse squadre interessate a strapparlo ai giallorossi. In passato la Juventus è stata la squadra più vicina a ottenere le prestazioni del classe 1999, ma tutti i tentativi sono stati rispediti indietro. Oltre ai bianconeri, altri club come il Milan e il Tottenham sono stati sulle tracce del ventitreenne, ma nessuno di questi ha convinto la Roma.

Ora dopo diversi mesi, si sono create le condizioni adatte per la partenza del numero 22 giallorosso, il cui rapporto con la società non si può più definire come sano. Che qualcosa si fosse rotto era chiaro già da qualche settimana, con Nicolò che sembrava più nervoso del solito in campo alla ricerca di un qualcosa che è sempre stato più veloce a non farsi prendere dal ventitreenne. Lo strappo della maglia al termine del primo tempo in Coppa Italia è la conferma di una situazione non tranquilla per Zaniolo, che in questi giorni è uscito allo scoperto.

L’attaccante, infatti, ha chiesto alla società di non essere più convocato fino alla fine del calciomercato in modo da evitare infortuni e poter partire senza problemi. Dopo mesi in bilico, l’ex Inter Primavera ha deciso quale sarà il suo futuro, ovvero lontano dalla Capitale. Sulle sue tracce è piombato il Milan che ha il sì del giocatore.

Calciomercato Roma, Vieri su Zaniolo: “Non lo prenderei neanche gratis”

La notizia delle trattative tra il Milan e la Roma ha fatto il giro d’Italia, con Maldini e Massara che sono convinti di prendere il giocatore. Ciò che ferma l’affare per ora è la distanza tra la domanda e l’offerta. La Roma, infatti, vorrebbe una proposta più sostanziosa e soprattutto che l’affare sia a titolo definitivo.

Sul possibile trasferimento ha parlato l’ex Inter e Lazio Christian Vieri. L’ex attaccante, ora opinionista, ha parlato in diretta a BoboTv insieme a Lele Adani e Antonio Cassano. Ai microfoni della trasmissione Bobo ha dichiarato: “Zaniolo non lo prenderei neanche se me lo dessero gratis”. Un’affermazione importante da parte del bolognese, che ha bocciato il trasferimento di Nicolò al Milan.