Calciomercato Roma, colpo ufficiale: effetto domino Zaniolo

Calciomercato Roma, effetto domino immediato sul futuro di Nicolò Zaniolo. C’è il colpo ufficiale che può stravolgere le sorti del jolly offensivo

Fari puntati sul futuro di Nicolò Zaniolo in casa giallorossa. Il numero 22 giallorosso è ad un passo dall’addio a gennaio, dopo la mancata convocazione contro lo Spezia sono giornate caldissime per il suo futuro. In Serie A il Milan ha rotto gli indugi per strappare il sì della Roma, ma permane la distanza tra la domanda e l’offerta. Nel frattempo arriva il colpo ufficiale che può ridisegnare il futuro del numero 22 giallorosso.

Gli ultimi giorni di gennaio saranno decisivi per il futuro di Nicolò Zaniolo. Il numero 22 giallorosso è in rotta d’uscita negli ultimi scampoli della finestra di calciomercato invernale. Intorno al suo futuro ruotano molti equilibri in casa Roma, per la sua eredità sulla trequarti la tentazione giallorossa è quella che porta a guardare ad Hakim Ziyech, fantasista del Chelsea. Proprio dalla Premier League arriva un nuovo colpo ufficiale che può incidere non poco sulle sorti del numero 22 giallorosso.

Calciomercato Roma, effetto domino Zaniolo-Tottenham: ufficiale Danjuma

Il Tottenham ha ufficializzato, tramite i propri canali social, l’ingaggio di Anaut Danjuma. L’attaccante lascia la Liga con la formual del prestito e va a rinforzare il pacchetto offensivo della squadra guidata da Antonio Conte. Il tecnico italiano ora potrebbe defilarsi dalla corsa a Nicolò Zaniolo.

La squadra londinese infatti sembrava tra le più accreditate in Premier League per arrivare alla firma del fantasista giallorosso a gennaio. Ma gli Spurs hanno deciso di assicurarsi le prestazioni dell’attaccante nigeriano naturalizzato olandese. Danjuma gioca prevalentemente sull’ala sinistra, molto abile nel saltare l’uomo e fornire assist ai compagni. Per lui si tratta di un ritorno in Inghilterra, avendo già militato per due stagioni con la maglia del Bournemouth. L’attaccante esterno lascia il Villarreal dopo aver collezionato 51 presenze e 22 reti con la squadra iberica. Ora la pista Tottenham per il futuro di Zaniolo sembra decisamente raffreddarsi.