Ziyech-Roma, mossa choc del Chelsea

Ziyech è in uscita dal club di Londra in questa finestra di calciomercato e la Roma è interessata al suo acquisto

Il calciomercato della Roma si è infuocato in questo finale di gennaio, con la questione Zaniolo che è deflagrata dando vita a un vero e proprio caso. Il destino dell’attaccante è lontano dalla Capitale dopo le recenti evoluzioni del suo rapporto con la società. Questo era diventato piano piano sempre più freddo a causa del rinnovo del contratto che ha tardato ad arrivare. Sono mesi, infatti, che l’agente del giocatore tratta con Tiago Pinto per cercare di ottenere un prolungamento dell’accordo.

Già all’inizio del 2022 la Juventus aveva cercato in vano di acquistare il giocatore con la Roma che ha fatto muro e bloccato la trattativa. Stessa cosa è successa nel calciomercato estivo, con diverse squadre che hanno seguito in modo importante il numero 22. Una di queste è il Tottenham di Antonio Conte che ha fatto qualche tentativo per cercare di prendere l’attaccante ex Inter Primavera. Anche i tentativi degli Spurs sono stati respinti e Nicolò ha giurato fedeltà alla Roma.

Con il contratto in scadenza nel 2024 e delle prestazioni che non erano molto all’altezza delle richieste, Pinto ha aspettato prima di trovare u accordo con Nicolò. Con il passare del tempo, però, l’attaccante ha perso tranquillità e ora ha deciso di non prendere più parte alle partite fino alla fine del mese, quando chiuderà la finestra per le trattative. Visto che la sua partenza è molto probabile, la Roma si sta guardando intorno per cercare di individuare il sostituto adatto.

Ziyech-Roma, il Chelsea taglia fuori Tottenham e Newcastle

Il nome più caldo per prendere il posto di Nicolò è Hakim Ziyech. L’attaccante marocchino del Chelsea è in uscita dal club dopo i tanti acquisti che la nuova proprietà ha fatto in questo mese di gennaio. Lo spazio per l’ex Ajax è diminuito e ora è alla ricerca di una nuova piazza dove rilanciarsi.

La Roma è interessata al giocatore e la destinazione interessa anche al Chelsea. Come riporta il Sun, infatti, la Capitale sarebbe perfetta per i Blues che preferirebbero cedere il ventinovenne all’estero. Sulle sue tracce c’è sia il Newcastle che il Tottenham, ma il club di Londra preferirebbe non rinforzare le due rivali e per questo è disposto a dare il tempo a Pinto di cedere Zaniolo così da trovare i soldi per Ziyech.