Caos Juventus, manovra stipendi e squalifiche calciatori: c’è la “sentenza”

Il terremoto che ha investito la Juventus qualche giorno fa, penalizzata di 15 punti, potrebbe coinvolgere anche altri protagonisti

Il calcio italiano in queste settimane è stato scosso dalla decisione di penalizzare la Juventus a causa delle plusvalenze fittizie messe in atto dai bianconeri. Un 2023 più che movimentato per il club piemontese che dalle zone alte della classifica i è ritrovato a metà del tabellone. C’è stato un taglio importante ai punti dei bianconeri, che hanno visto il bottino scendere di 15 punti.

Una decisone molto importante quella della Procura di Torino, che ha deciso di condannare il club a causa dei movimenti fittizi effettuati durante l’era Covid. Dall’indagine è emerso come il club abbia sbagliato e per questo motivo si è proceduto con la penalizzazione dei punti. Insieme alle istituzioni italiane, però si sta muovendo anche la Uefa che ha intenzione di vederci chiaro in questa situazione nebulosa.

Una delle ipotesi che circola è che Aleksander Ceferin, presidente dell’organo calcistico europeo, possa squalificare la Juventus dalle coppe continentali per i prossimi tre anni. Il numero uno della Uefa non guarda di buon occhio ai bianconeri da diversi anni. La creazione della Superlega, infatti, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza dello sloveno con cittadinanza inglese, che ha criticato l’atteggiamento di Andrea Agnelli in quell’occasione.

Caos Juventus, Grassani: “I giocatori rischiano la squalifica”

Sulla questione della manovra stipendi e sulle plusvalenze è tornato a parlare Mattia Grassani. L’avvocato ha parlato in diretta a calciomercato.it, sul canale Twitch di TvPay dove ha dato la sua idea sulla questione.

Sul caso delle plusvalenze, l’avvocato ha detto: “È un tema comune negli sport. Nella decisione della Corte Federale di Appello di secondo grado di maggio 2022, pur rigettando il ricorso della Procura Figc, era già riportato un invito al legislatore sportivo di regolare la materia e di introdurre criteri di valutazione dei giocatori quanto più oggettivi e pre-determinati. Questa norma non c’è ancora. Che il governo possa creare un provvedimento che regolamenti questo mondo delle plusvalenze è notizia meritoria: vedremo poi come l’ordinamento sportivo recepirà quella norma”.

Per quanto riguarda la manovra stipendi, poi, non rischia solo la Juventus, ma anche i calciatori: “Vedremo se la Procura riterrà prima che ci siano le condizioni per andare a giudizio. Se dovesse esserci un deferimento, potrebbe riguardare anche i calciatori. poi sarà il procuratore federale a chiedere sanzioni, ma sarebbero certamente di squalifica e non di ammenda o multa”.