Milan senza pace, indagine della Procura

Il Milan, nella giornata odierna, è finito sotto la lente d’ingrandimento della Guardia di Finanza: avviata un’inchiesta.

La Serie A continua ad essere sotto la lente d’ingrandimento dei magistrati. La Juventus nei giorni scorsi, nell’ambito dell’inchiesta “Prisma”, ha subito una decurtazione di 15 punti. Il Milan, invece, oggi è finito nel mirino della Guardia di Finanza.

Le Fiamme Gialle, in particolare, si sono attivate con l’obiettivo di fare luce sull’operazione che, nello scorso maggio, aveva consentito al fondo RedBird guidato da Gerry Cardinale di acquistare il club dal gruppo Elliot. Un passaggio di proprietà costato, agli statunitensi, oltre 1.2 miliardi di euro. A far scattare gli accertamenti, stando a quanto riportato dall’Ansa, è stato un esposto dell’ex socio di minoranza nella gestione della società ovvero la lussemburghese Blue Skye.

Il fascicolo, aperto dal pm di Milano Giovanni Polizzi e dell’aggiunto Maurizio Romanelli, al momento risulta a carico di ignoti. Non risultano indagati tuttavia il reato ipotizzato è quello della presunta appropriazione indebita. Le indagini proseguiranno, con il nucleo speciale di polizia valutaria della Gdf che ha provveduto ad effettuare le prime acquisizioni. Non proprio la notizia migliore per squadra di Stefano Pioli, in caduta libera dopo gli ultimi negativi conseguiti in campo da quando è ripartita la stagione.

Milan, la Guardia di Finanza indaga sul club

Dopo la vittoria (non senza qualche patema d’animo) ottenuta ai danni della Salernitana, i Campioni d’Italia sono andati incontro a 2 pareggi e 3 sconfitte patite per mano del Torino, dell’Inter in Supercoppa italiana e della Lazio. Un trend negativo, che ha fatto scattare diversi campanelli l’allarme nell’ambiente.

Numerose le criticità che l’allenatore sarà chiamato a risolvere a stretto giro di posta, per evirare ulteriori battute d’arresto che potrebbero costare molto in termini di classifica. Il trio al terzo posto composto dalla Lazio, dall’Inter e dalla Roma è distante appena un punto. I rossoneri dovranno quindi ricominciare a macinare vittorie per evitare di scivolare fuori dalla zona Champions League. La tensione, in casa Milan, è alta e la notizia relativa all’indagine della Guardia di Finanza rappresenta un’altra spina da gestire per Paolo Maldini. Il tutto, considerando pure le difficoltà nell’arrivare a Nicolò Zaniolo ed il rifiuto espresso da Tiémoué Bakayoko di trasferirsi all’Adana Demirspor.