Napoli-Roma, le ultime su Pellegrini | Mou sceglie l’anti-Kvaratskhelia

Napoli-Roma, spauracchio Kvaratskhelia che Spalletti ormai ha recuperato. José Mourinho lo affronta in questo modo. Le ultime su Pellegrini

Oggi Mourinho fa il compleanno e forse stasera, durante la sua festa, non penserà al Napoli, a Spalletti e a Kvaratskhelia. Ma oggi durante la giornata e poi da domani, i pensieri dello Special One saranno di nuovo verso la super sfida di domencia sera al Maradona contro la capolista.

E da Trigoria, intanto, arrivano delle buone notizie. Pellegrini, che ha saltato lo Spezia dopo il colpo subito contro il Genoa in Coppa Italia e che gli ha portato ad avere qualche fastidio muscolare dovrebbe tornare a disposizione dello Special One. Il capitano in Liguria non c’è stato per precauzione in vista di uno degli appuntamenti più sentiti della stagione. Ci sarebbe da riscattare anche una sconfitta, quella dell’andata. Ma sappiamo benissimo che non sarà facile.

Napoli-Roma, Zalewski a destra

Non ci sarà Celik, appiedato dal giudice sportivo e a destra non ci sarà nemmeno Karsdorp che ha la valigia in mano e che è pronto a chiuderla. E allora come affrontare Kvaratskhelia? Mourinho secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina avrebbe preso una decisione, vale a dire dirottare Zalewski a destra con Spinazzola ed El Shaarawy che si giocano una maglia per la corsia opposta.

Scelte che ormai sembrano fatte quelle dell’allenatore portoghese che però nel corso di questo anno e mezza nella Capitale ci ha anche abituato alle sorprese. Soprese invece non ce ne saranno lì davanti, con Dybala che giocherà vicino a un ritrovato Abraham che vuole fare continuare il suo momento positivo. Lo Special si affiderà a loro.