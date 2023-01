Zaniolo l’ha fatto ancora: smacco alla Roma

La Roma si prepara a salutare Zaniolo ma le ultime offerte non hanno trovato il gradimento del calciatore. Vuole il Milan.

Ancora 5 giorni per trovare una soluzione. La Roma e Nicolò Zaniolo sono pronti a dirsi addio tuttavia, al momento, una proposta ritenuta soddisfacente da entrambe le parti non è arrivata. I contatti proseguiranno ma il tempo a disposizione è sempre meno.

Nei giorni scorsi, ad esempio, si era fatto avanti il Tottenham mettendo sul piatto un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Termini ritenuti irricevibili dal direttore generale Tiago Pinto, intenzionato ad cedere a titolo definitivo l’esterno destro ed incamerare almeno 35 milioni dalla sua partenza. Rispedite al mittente, ma questa volta dal calciatore, le avances del Newcastle terzo a sorpresa in Premier League a -6 dal Manchester City secondo.

In Italia resta viva la pista che lo porterebbe al Milan ma, almeno finora, i vari incontri tra il manager giallorosso ed il duo composto da Paolo Maldini e Frederic Massara non si sono rivelati sufficienti per individuare un principio d’intesa. Le interlocuzioni, in queste ore, proseguiranno senza sosta ma la distanza tra domanda ed offerta resta ampia. L’ex Inter, dal canto suo, spinge per trasferirsi alla corte di Stefano Pioli il prima possibile ma la cessione avverrà soltanto alle condizioni economiche fissate dai capitolini.

Roma, Zaniolo vuole solo il Milan

Il calciatore, nel frattempo, è finito pure nel mirino del Bournemouth disposto a spendere circa 28 milioni più 7 di bonus pur di prenderlo subito. Un interessamento, questo degli inglesi, destinato però a restare sulla carta e a non concretizzarsi.

Zaniolo, infatti, anche in questo caso ha detto “no” rifiutando facendo mancare il proprio assenso all’operazione. La sua volontà, come detto, è quella di passare ai Campioni d’Italia con i quali ha un accordo da 3.5 milioni più bonus. Maldini, adesso, ha la strada spianata ma produrre la tanto auspicata fumata bianca appare comunque complicato. La Roma, dopo il fallimento della trattativa riguardante il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024, si prepara a salutare Zaniolo che non verrà convocato per il big match contro il Napoli di domenica sera. Un idolo presto decaduto, un amore terminato con reciproca insoddisfazione.