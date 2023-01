Sky conferma tutto: Juve e Roma fanno sul serio

Calciomercato Roma, Sky conferma tutto: sia i giallorossi che i bianconeri fanno sul serio per il difensore. Colpo da tenere d’occhio fino all’ultimo giorno di mercato

Ci sono delle conferme importanti su quello che potrebbe essere un altro innesto della Roma in questa sessione di mercato dopo Solbakken, che Pinto ha preso a parametro zero dal Bodo. Sappiamo bene che Mourinho vorrebbe un difensore, anche perché c’è la situazione Karsdorp, in quel reparto, che non sembra essere di facile lettura.

Non ci sono acquirenti per l’olandese: anzi, ci sono ma nessuno si è avvicinato alla richiesta di Pinto. Ma negli ultimi giorni di mercato ci potrebbero essere, senza discussioni, anche delle novità. Insomma, tutto un divenire e la Roma sta cercando in qualche modo di cautelarsi, cercando di capire quali potrebbero essere gli innesti da fare in caso di addio.

Calciomercato Roma, avviati i contatti per Henrichs

Il nome di Henrichs, già accostato ai giallorossi in tempi non sospetti, nella giornata di ieri è rispuntato di nuovo. In quello che potrebbe essere un altro scontro con la Juve sul mercato. Il difensore del Lipsia non dovrebbe trovare chissà quale spazio da qui alla fine della stagione, e potrebbe anche decidere di partire.

Si sofferta su questo il giornalista di Sky Sport Germania Florian Plettenberg, che conferma che “Juventus e Roma hanno chiesto informazioni sul difensore 25enne”. Oltre l’ostacolo bianconero Pinto dovrebbe riuscire a superare anche le reticenze dell’allenatore del club tedesco che non lo vorrebbe cedere. Ma è un “giocatore da tenere d’occhio fino all’ultimo giorno di mercato” continuano ancora dalla Germania. La pista, insomma, è viva. Con il general manager della Roma, qualora riuscisse a piazzare Zaniolo, che avrebbe in cassa i soldi che servirebbero per prendere il difensore. Che magari potrebbe anche partire in prestito con diritto di riscatto.