Calciomercato Roma, intreccio in corsia: Pinto brucia la Juve

Calciomercato Roma, Tiago Pinto brucia le tappe in corsia e cerca l’affondo ai danni della Juventus. Il general manager cala il jolly in Serie A

Sono giorni concitati per Tiago Pinto in casa giallorossa, non solo il futuro di Nicolò Zaniolo infiamma la coda del calciomercato invernale della Roma. Il general manager portoghese è pronto a chiudere un nuovo affare in Serie A, con un intreccio in corsia che manderebbe ko la Juventus di Massimiliano Allegri. Ecco il jolly nella manica del dirigente giallorosso, possibile il sorpasso decisivo in corsia.

La sessione di calciomercato invernale è entrata nelle ultime battute, si avvicina la chiusura del 31 gennaio. In casa Roma tante attenzioni vengono catalizzate sul futuro di Nicolò Zaniolo, vero e proprio ‘caso’ di mercato esploso nei giorni scorsi. Ma il numero 22 non è l’unico in rotta d’uscita dalla Roma e Tiago Pinto sta lavorando su più tavoli in questi ultimi giorni di gennaio. L’arrivo a parametro zero di Ola Solbakken ha aperto le porte alla cessione di Eldor Shomurodov, pronto a tornare in Liguria dopo l’esperienza al Genoa.

Calciomercato Roma, Shomurodov a un passo dallo Spezia: opzione Holm per giugno

L’attaccante uzbeko sta per raggiungere lo Spezia di Luca Gotti. La formazione ligure, sconfitta in casa per 2-0 dalla Roma, deve fare i conti con l’infortunio della punta Nzola e l’ex Genoa è pronto a tornare in Liguria. Non è il solo nome sul piatto però, spunta l’intreccio sulla corsia che può beffare la Juventus di Massimiliano Allegri.

La firma di Shomurodov con lo Spezia dovrebbe prevedere un prestito secco da 1,5 milioni di euro in favore della squadra giallorossa. Tiago Pinto può così piazzare un esubero in Serie A e non solo. Il general manager ha intenzione di garantirsi una corsia preferenziale per aggiudicarsi il terzino Emil Holm a giugno. Calciatore svedese, classe 2000, sulle sue tracce è stata segnalata la Juventus di Allegri, a caccia di rinforzi sulla corsia al pari della Roma, Pinto può calare il jolly per beffare la concorrenza.