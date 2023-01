Calciomercato Roma, difesa sotto attacco: Inter, non solo Smalling

Il centrale della Roma è nel mirino dei nerazzurri che hanno intenzione di prenderlo in vista del prossimo calciomercato

Mancano solo quattro giorni alla chiusura del calciomercato e in Italia le trattative non sembrano mai essere decollate. Sono negli ultimi giorni, per la Roma la situazione si è infiammata a causa di Nicolò Zaniolo, che ha chiesto di essere ceduto. Nella mente dell’attaccante giallorosso c’è il Milan, con cui ha raggiunto un accordo, ma manca quello economico con i giallorossi.

Oltre a quello dell’ex Inter Primavera, i nomi che interessano sono diversi, soprattutto quelli degli esuberi. Eldor Shomurodov e Matias Vina hanno diverse offerte, con il Bournemouth che si è fatto avanti per il secondo. La trattativa però ha subito un rallentamento a causa di Mourinho, che ha riflettuto bene sull’affare. Oltre a loro due, però, gli occhi degli altri club si sono posati anche si titolari dei giallorossi, che hanno attirato l’attenzione di molte squadre.

Primo su tutti è Chris Smalling, che è stato revitalizzato dal suo approdo nella Capitale dopo tutta una carriera al Manchester United. Il centrale inglese, arrivato con un po’ di scetticismo di alcuni visto che in Premier League aveva assunto un ruolo marginale a causa degli acquisti strapagati, ha stregato l’ambiente. Le sue giocate e la sua solidità difensiva ha permesso ai giallorossi di aver subito solo 16 reti in questa stagione e le sue prestazioni hanno attirato molte pretendenti.

Calciomercato Roma, l’Inter punta anche Nidcka

Una di queste è l’Inter che ha intenzione di ripetere l’operazione Mkhitaryan. I nerazzurri hanno pronta anche l’offerta del contratto per il giocatore che si libera a zero a giugno di quest’anno per andare a blindare il reparto arretrato in seguito alla partenza di Skriniar. Il contratto sarebbe un biennale a 3.5 milioni di ingaggio, con possibilità di arrivare a 4.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, i nerazzurri hanno messo gli occhi anche su Evan Ndicka. Il difensore centrale dell’Eintracht Frankfurt, che piace anche alla Roma, è finito nel mirino di Inzaghi che ha intenzione di accelerare. Migliorare la difesa è l’obiettivo dell’ex Lazio e per farlo ha deciso di puntare forte o sul centrale giallorosso o sul francese che gioca in Bundesliga