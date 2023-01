Calciomercato Roma, un altro difensore per Mourinho

L’allenatore della Roma ha deciso che l’affare di calciomercato non si concluderà se prima non si avvererà una condizione

Questi ultimi giorni di calciomercato per la Roma si sono accesi in un modo che nessuno si aspettava. A Trigoria è esplosa definitivamente una questione che ha creato caos anche nei tifosi. Si tratta di Nicolò Zaniolo, attaccante classe 1999, che ha deciso di lasciare la Capitale in questa finestra di gennaio. Una scelta importante da parte del numero 22, che ha preso una decisione importante per il suo futuro.

Cedere il giocatore è una delle priorità della Roma che vuole monetizzare dalla sua partenza. Dare via l’ex Inter Primavera, poi, permetterebbe di separare il resto della squadra da un giocatore scontento, cosa che tutti gli allenatori eviterebbero con piacere. Oltre alla cessione del trequartista, petò, Tiago Pinto sta pensando anche agli altri giocatori da dover vendere in questa finestra di calciomercato. Gli esuberi sono diversi nella Roma e darli via significherebbe risparmiare sull’ingaggio e ottenere un po’ di fondi.

Uno di questi è Eldor Shomurodov che ha diverse richieste soprattutto in Serie A. L’attaccante, che con Mourinho non ha praticamente mai giocato, è in procinto di lasciare la Capitale, così come Matias Vina. L’ex Palmeiras è stato preso per sostituire Leonardo Spinazzola nell’estate dell’Europeo, in cui l’esterno sinistro ha subito la rottura del Tendine d’Achille. Anche la sua avventura in giallorosso sembra al capolinea, con il Bournemouth che si è fatto avanti per acquistarlo.

Calciomercato Roma, Mourinho vuole un altro difensore per lasciar partire Vina

I rossoneri della Premier League hanno deciso di salvarsi visto che occupano il diciottesimo posto nel tabellone. Per farlo, visto anche il cambio di società piuttosto recente, sono disposti a investire e per farlo hanno scelto la Roma.

Come riporta il Corriere dello Sport, però, Mourinho ha fissato delle condizioni per lasciar partire il giocatore. Prima di mandarlo via, lo Special One vuole essere sicuro di non avere le fasce scoperte, vista anche al situazione su quella destra dove Karsdorp ha rotto con la società. Prima di poter dare il via libera a Vina, il portoghese vuole un altro difensore che possa andare a sostituire l’uruguaiano.