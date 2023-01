Calciomercato Roma, 35 milioni per Zaniolo: volo prenotato

Calciomercato Roma, è pronta l’offerta da 35 milioni per l’addio a Nicolò Zaniolo. Spunta il volo prenotato per arrivare alla firma

Il futuro di Nicolò Zaniolo resta un’enigma da risolvere negli ultimi giorni di calciomercato invernale. Il numero 22 giallorosso è ufficialmente sul mercato, e la Roma avrebbe ricevuto la giusta offerta per sancire l’addio al jolly offensivo. Sul piatto sono pronti 35 milioni di euro complessivi e spunta il volo decisivo per strappare il sì dell’ex Inter, ecco tutti i dettagli.

La questione legata all’addio a Nicolò Zaniolo continua a tenere banco in casa Roma. Il numero 22 giallorosso, con il contratto in scadenza nel 2024, è ufficialmente sul mercato in questi ultimi giorni di gennaio. Mentre la pista Milan sembra essere definitivamente tramontata, niente extra budget per Maldini a gennaio, c’è l’offerta dalla Premier League che soddisfa le richieste economiche giallorosse. A rompere gli indugi è stato il Bournemouth, già vicinissimo all’ingaggio in prestito di Matias Vina dalla Roma.

Calciomercato, il Bournemouth sbarca a Roma: 35 milioni per Zaniolo

Il club inglese è pronto a sfoderare tutte le armi per convincere Nicolò Zaniolo al passaggio in Premier a gennaio. L’offerta delle Cherries è in linea con le richieste di Tiago Pinto: 30 milioni di euro subito più 5 di bonus ed il 10% sull’eventuale rivendita futura del calciatore.

Ora da superare resta solo la volontà dello stesso Zaniolo, che in Premier League sembrava essere finito anche nei radar del Tottenham di Conte. Il Bournemouth non è certo un club di prima fascia, al momento terzultimo in classifica, ma gli inglesi non hanno intenzione di mollare la presa. Secondo quanto riportato dall’edizione romana del Corriere della Sera il club inglese avrebbe prenotato un volo per Roma per strappare il sì del fantasista a gennaio. Qualora la cessione del numero 22 dovesse concretizzarsi, la squadra giallorossa sarebbe pronta a piombare sul marocchino Hakim Ziyech del Chelsea, complice anche la cessione di Shomurodov allo Spezia. Il Bournemouth ha quindi deciso di raggiungere l’Italia per chiudere con la firma l’operazione Zaniolo a gennaio, la volontà del calciatore sarà più che mai decisiva nelle prossime ore.