Calciomercato Roma, Zaniolo in Premier: “Caduta di stile”

Calciomercato Roma, verdetto in diretta sull’ipotesi futuro in Premier League per Nicolò Zaniolo. Il giornalista non ha dubbi e parla di “caduta di stile”

Riflettori accesi sul futuro immediato di Nicolò Zaniolo in casa Roma. Il numero 22 giallorosso è ufficialmente sul mercato, e l’ipotesi del passaggio in Premier League è diventata di stretta attualità nelle scorse ore. Arriva il verdetto in diretta sulla pista che porterebbe il jolly offensivo della Roma a sbarcare in Inghilterra. L’opinionista non ha dubbi e sentenzia: “Caduta di stile di Tiago Pinto.”

Sono giornate decisive per stabilire il futuro di Nicolò Zaniolo in casa giallorossa. Il fantasista è finito ufficialmente sul mercato e l’ipotesi Premier League è tornata di stretta attualità. Stavolta alla finestra non sembra esserci il Tottenham di Antonio Conte, che si è già rinforzato in attacco nei giorni scorsi, ma il Bournemouth. Le Cherries sono ad un passo dall’ingaggio di Matias Vina ed hanno presentato un’offerta anche per Nicolò Zaniolo. Al riguardo è intervenuto l’opinionista Furio Focolari, che ai microfoni di Radio Radio ha così commentato la pista Bournemouth.

Calciomercato Roma, pista Bournemouth per Zaniolo: “Caduta di stile di Tiago Pinto”

Focolari si rivolge a Tiago Pinto: “Trattare Zaniolo col Bournemouth mi sembra una caduta di stile di Tiago Pinto. Con tutto il rispetto, ma il Bournemouth vale la Spal.” Sul rifiuto del numero 22: “Che Zaniolo rifiuti il Bournemouth mi sembra la cosa più normale del mondo. Non possono permettersi un progetto di stella come Zaniolo, non può giocare alla Spal.”

Il cronista continua sul momento di Zaniolo: “È un giocatore svalorizzato al massimo ormai, il suo rendimento è stato meno che mediocre. Il Bournemouth probabilmente torna in Championship, che è la sua zona naturale. l fatto che loro siano carichi di soldi e possano fare certe offerte può andare bene per Vina, ma non può essere Zaniolo in una squadra di bassa classifica, la ritengo una cosa sbagliata.” Mentre in Serie A sembra tramontare definitivamente la pista Milan in Premier League sembra esser rimasta solo l’ipotesi Bournemouth per il numero 22 giallorosso, le prossime giornate saranno davvero decisive.