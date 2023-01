Calciomercato Roma, rottura totale Friedkin: Zaniolo ha una sola via d’uscita

L’attaccante della Roma è in uscita in questa finestra di calciomercato, ma le sue destinazioni stanno diminuendo col passare dei giorni

Prima c’è l’offerta del Milan, poi si inserisce il Tottenham. Conte ci ripensa e arriva l’offerta del Bournemouth che fa scappare i rossoneri. nel futuro di Nicolò Zaniolo non c’è niente di sicuro, ma l’unica certezza su cui può contare è che non giocherà più nella Roma. L’attaccante numero 22, ha rotto con la società chiedendo la cessione entro questa finestra di calciomercato, una scelta importante che ha segnato il suo destino.

L’avventura del ventitreenne nella Capitale si conclude nel peggiore dei modi, con il giocatore che ha forzato la mano dopo il mancato rinnovo del contratto. Insieme al suo entourage, il giocatore chiedeva a Pinto circa 4 milioni e mezzo per prolungare il suo accordo. Una richiesta che ha fatto riflettere molto Pinto, che ha aspettato prima di accontentare le richieste del giocatore. I motivi dell’attendismo del general manager sono due. Il primo si chiama Dan Friedkin, che ha deciso di imporre una filosofia di temporeggiamento.

La seconda ragione per cui il contratto del giocatore non è stato rinnovato riguarda il livello delle sue prestazioni. Il contratto richiesto è quello di un top player, mente le sue giocate in campo non hanno dimostrato di meritarlo. Proprio questo punto ha fatto crescere i nervosismo nel ragazzo, che contro il Genoa ha strappato la maglia a fine primo tempo in un gesto di stizza.

Calciomercato Roma, i Friedkin hanno deciso: Premier League unica destinazione

Sulle sue tracce i club sono tati tanti, ma quelli più caldi sono tre. Il Tottenham è stato uno dei primi a farsi avanti per il talento classe 1999, seguendolo già in estate. L’affare con gli Spurs non è mai decollato e in questo stand by si è inserito il Milan che aveva raggiunto l’accordo con Nicolò per 3.5 milioni. L’offerta alla Roma, però, non era delle migliori e per questo i giallorossi hanno rifiutato le avanches.

Nella giornata di ieri il Bournemouth si è fatto avanti con un’offerta interessante: 25 milioni più 10 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Le cifre interessano a Tiago Pinto e ai Friedkin che hanno intenzione di risanare il bilancio. Come riporta il Corriere dello Sport, Dan e Ryan hanno finito la pazienza con il giocatore che ha solo una via d’uscita. Per ora l’offerta migliore sul piatto è quella del club inglese e se non la accettasse Nicolò può dire addio al calcio giocato fino a giugno. Quando ha chiesto di non essere convocato con lo Spezia, il giocatore ha aggiunto che non avrebbe più giocato con la maglia della Roma e i Friedkin sono decisi ad esaudire il suo desiderio.