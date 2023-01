Calciomercato Roma, ritorno di fiamma in Serie A: assalto last minute

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma in vista in Serie A. Assalto last minute e nuovo intreccio per Tiago Pinto: ecco tutti i dettagli

Domani sera la Roma tornerà in campo in trasferta, per affrontare il Napoli capolista. La squadra guidata da Luciano Spalletti sta dominando il campionato italiano, mentre in parallelo si studiano le ultime mosse del calciomercato invernale. In casa Roma è arrivata la fumata nera legata all’addio di Nicolò Zaniolo, mentre in Serie A si prepara il ritorno di fiamma a centrocampo. Pronto l’assalto last minute a gennaio, possibile intreccio per Tiago Pinto.

La Roma domani sera scenderà in campo allo stadio Maradona, la squadra giallorossa vuole dare filo da torcere al Napoli di Luciano Spalletti. Mentre il campionato italiano effettua il giro di boa, con la prima giornata del girone di ritorno inaugurata ieri, su un binario parallelo viaggia il calciomercato invernale. Resta enigmatica la situazione legata al futuro di Nicolò Zaniolo, il numero 22 non avrebbe accettato l‘offerta del Bournemouth in Premier League ed ora rischia di restare fuori dai piani tattici di José Mourinho. Nel frattempo in Serie A si affaccia il ritorno di fiamma a centrocampo, nuovo assalto fissato negli ultimi giorni della finestra di calciomercato di riparazione.

Calciomercato Roma, il Sassuolo torna su Edoardo Bove

Il Sassuolo sembra aver intenzione di tornare alla carica per Edoardo Bove. Il giovane centrocampista ha trovato spazio nelle ultime uscite dei giallorossi, ma il club emiliano ha intenzione di tentare un nuovo assalto a gennaio per il classe 2002. Il centrocampista è ancora sul taccuino di Giovanni Carnevali, amministratore delegato della squadra neroverde.

Secondo quanto riporta il sito Gianlucadimarzio.com il Sassuolo non molla la pista Bove a centrocampo. Il giovane giallorosso era stato già accostato agli emiliani, nell’ambito dell’operazione Frattesi con la Roma. Non si è trovata la quadra per il ritorno dell’ex giallorosso neanche in questa sessione di mercato, nell’affare potevano fare il percorso inverso lo stesso Bove ed il giovane Volpato. Se il ritorno di fiamma dovesse concretizzarsi non sarebbe da escludere un nuovo tentativo per riportare a Trigoria proprio Davide Frattesi.