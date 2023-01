Roma, doppio scenario per Zaniolo: speranza Mourinho

La proprietà della Roma ha deciso di punire il giocatore che ha chiesto la cessione in questa finestra di calciomercato invernale

La situazione di Nicolò Zaniolo nella Roma sembra complicarsi sempre di più. L’attaccante numero 22, infatti, nei giorni scorsi ha scosso l’ambiente chiedendo la cessione. La volontà dell’ex Inter Primavera è stata manifestata con la richiesta di non scendere in campo con lo Spezia. L’obiettivo era quello di evitare possibili infortuni che avrebbero compromesso qualsiasi trattativa. Se mai ce ne fosse stata una in piedi.

I dubbi sono venuti a molti perché Nicolò a tre giorni dalla fine del calciomercato non ha ancora trovato una nuova squadra. Anzi, sulle sue tracce ce ne erano ben tre, ma tutte e tre si sono defilate. Il Tottenham si è chiamato fuori dopo pochi giorni visto che il giocatore aveva raggiunto l’accordo col Milan. I rossoneri, infatti, avevano trovato l’intesa con l’entourage e con il giocatore, ma poi il tavolo è saltato in seguito all’inserimento del Bournemouth.

Il club inglese è stato quello con la proposta per la Roma più alta: 30 milioni più 4 di bonus. Un offerta importante, che aveva ottenuto il via libera da parte della società che sperava di monetizzare il più possibile dalla partenza del ventitreenne. All’incontro con i rappresentati del club inglese, però, Nicolò non si è presentato e ha mandato solo l’agente. La proposta della squadra 18ª in Premier League non piace a Zaniolo, che è dubbioso sul progetto tecnico.

Roma, Zaniolo rischia il doppio addio

Il destino, quindi, sembra aver portato Zaniolo a rimanere nella Capitale dopo il polverone che si è alzato in questi giorni. Una situazione difficile, soprattutto perché la Roma valuta di punire il giocatore dopo l’ammutinamento.

Come riporta il Corriere dello Sport, gli scenari che si presentano a Zaniolo sono due. Il primo prevede la cessione al Bournemouth, con il giocatore che si trasferisce in Premier League con uno stipendio abbastanza alto. Le strade tra la Roma e il giocatore si dividerebbero e tutti otterrebbero quello che chiedono al momento. In caso l’affare non andasse in porto, e la possibilità è più che reale, Zaniolo rischia di stare fuori rosa 5 mesi. Con questa ipotesi, il ventitreenne direbbe addio alla Nazionale, con cui i rapporti non sono idilliaci e si allenerebbe con Karsdorp senza essere convocato. L’unica differenza è che mentre Mourinho ha sbarrato la strada all’olandese, a Nicolò tenderebbe ancora una mano.