Calciomercato Roma, diktat Pinto: niente obbligo di riscatto

Calciomercato Roma, siamo ai dettagli per un nuovo affare in Serie A. Tiago Pinto è stato decisivo nelle ultime ore: salta l’obbligo di riscatto.

Sono gli ultimi quattro giorni di calciomercato invernale per Tiago Pinto in casa Roma. Il general manager portoghese si sta concentrando sulla situazione legata a Nicolò Zaniolo e non solo. Mentre l’addio immediato al numero 22 giallorosso appare sempre più lontano c’è una manovra in uscita che si sta perfezionando in queste ore. Ma il dirigente giallorosso ha posto determinate condizioni, facendo saltare l’obbligo di riscatto alla firma, ecco tutti i dettagli.

Sono ore concitate per Tiago Pinto, che si sta concentrando per sfoltire la rosa giallorossa. Mentre si avvicina la chiusura della finestra di calciomercato invernale, il gong finale sulla sessione arriverà martedì 31 gennaio, la permanenza di Nicolò Zaniolo in giallorosso sembra la pista più concreta da seguire. Il futuro del numero 22 però non è l’unica questione calda sul tavolo di Tiago Pinto, il general manager sta chiudendo un nuovo affare in Serie A, che coinvolge un attaccante arrivato a Roma la scorsa estate che non è riuscito ai imporsi in maglia giallorossa.

Calciomercato Roma, Shomurodov allo Spezia: no all’obbligo di riscatto

Fari puntati su Eldor Shomurodov, ad un passo dalla firma in prestito con lo Spezia di Luca Gotti. L’attaccante ex Genoa è pronto a tornare in Liguria, per giocarsi le sue chance nella formazione guidata dall’ex tecnico dell’Udinese. La squadra ligure aveva fatto un tentativo per inserire l’obbligo di riscatto per il calciatore uzbeko.

Tiago Pinto non ne ha voluto sapere, secondo quanto riportato da Il Tempo, il general manager giallorosso si è opposto all’inserimento dell’obbligo di riscatto nella firma dell’attaccante. La motivazione è economica, ci sarebbe troppa distanza tra la richiesta giallorossa e l’offerta della squadra ligure. L’uzbeko si trasferirà in prestito secco alla corte di Luca Gotti, con lo Spezia che verserà un milione e mezzo di euro nelle casse del club giallorosso. La speranza della Roma è che l’attaccante riesca a mettersi in mostra nella squadra ligure, per rivalutarlo in vista dell’estate.