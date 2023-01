Calciomercato Roma, strappo Zaniolo: “Sta buttando la carriera”

Calciomercato Roma, si rischia lo strappo totale con Nicolò Zaniolo. Spunta il verdetto dopo la fumata nera col Bournemouth: “Sta buttando via la carriera”

Fari accesi sulla situazione di Nicolò Zaniolo in casa Roma. Il numero 22 giallorosso avrebbe rifiutato la proposta del Bournemouth ed ora si rischia lo strappo totale con la società. C’è il verdetto in diretta sul futuro del jolly offensivo, che ora rischia di rimanere fuori dal campo da qui alla fine della stagione. Il giornalista non ha dubbi sulle scelte del calciatore ex Inter: “Sta buttando via la carriera.”

Domenica scorsa, dopo la vittoria sul campo dello Spezia, José Mourinho era stato chiaro sulla situazione intorno a Nicolò Zaniolo. Lo Special One si è detto sicuro di ritrovare in giallorosso il fantasista il primo febbraio. La profezia del tecnico portoghese sembra concretizzarsi, a soli quattro giorni dalla chiusura della finestra di calciomercato invernale. Il numero 22 giallorosso sembra aver declinato l’offerta del Bournemouth, mentre l’assalto del Milan non si è concretizzato finora. Sullo scenario che attende il jolly offensivo della Roma è intervenuto, in diretta a Radio Radio, il giornalista Sandro Sabatini, che sembra avere le idee chiare sul futuro del numero 22 giallorosso.

Calciomercato Roma, rottura totale con Zaniolo: il verdetto di Sabatini

Il cronista non ha dubbi dopo la fumata nera tra Zaniolo ed il Bournemouth: “Chi ne esce peggio è Zaniolo, che si è autoescluso senza avere la certezza di andare da un’altra parte.” Secondo il giornalista la mancata convocazione del numero 22 contro lo Spezia è stato un segnale decisamente negativo.

Sandro Sabatini critica senza appello la scelta del fantasista giallorosso, che rischia di non essere più convocato da qui alla fine della stagione. Sul mancato assalto da parte di una big: “Ci si deve interrogare anche sul pensiero che hanno i big club su Zaniolo, perché lui è uno che gioca troppo da solo, aiuta poco la squadra e fa la guerra contro tutti: sta buttando via la sua carriera.”