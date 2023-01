Napoli-Roma, le ultime da Trigoria: Zaniolo c’è, attesa Mourinho

Napoli-Roma, le ultime da Trigoria: i giallorossi hanno svolto la consueta rifinitura e Zaniolo si è allenato con il resto del gruppo

In attesa della conferenza stampa di Mourinho in programma alle 15:30 e che potrete seguire live su Asromalive.it, questa mattina la formazione giallorossa si è allenata a Trigoria, dove ha svolto la consueta rifinitura in vista della gara di domani sera al Maradona contro il Napoli.

E ovviamente l’attesa era tutta per capire come avrebbe lavorato Zaniolo: se lo avesse fatto con il resto dei compagni in gruppo oppure da solo. Bene, svelato il mistero: il numero 22 della Roma che ieri ha rifiutato l’offerta del Bournemouth si è allenato insieme alla squadra e ovviamente, sulla carta, sarebbe anche arruolabile per la gara di domani contro la truppa di Spalletti. Ovviamente così come uscito fuori nei giorni scorsi, almeno per il match contro la capolista Mourinho non lo convocherà. Se ne riparlerà solamente alla chiusura del mercato, ma i tifosi anche sotto questo aspetto hanno deciso quale dovrebbe essere il comportamento da seguire da parte della società.

Napoli-Roma, Zaniolo si è allenato con i compagni

Insomma, Zaniolo si è allenato con il resto dei compagni – così come riportato da Sky Sport – anche se non si hanno notizie sullo stato d’animo che ha accompagnato Nicolò durante la seduta. Ieri sera è uscita fuori inoltre la notizia del pugno di ferro che la società vuole adottare, provvedimenti seri che potrebbero anche portare ad una multa oppure a farlo allenare da solo.

Molto comunque lo si potrebbe capire dalle parole di Mourinho atteso da una delle conferenze stampa forse più calde da quando è l’allenatore della Roma. Ascolteremo insieme le parole dello Special One.