Zaniolo-Roma, c’eravamo tanto amati: ribaltone in 8 mesi, le reazioni social

Zaniolo-Roma, c’eravamo tanto amati: in 8 mesi il ribaltone che potrebbe portare alle carte bollate. Le reazioni social

C’eravamo tanto amati. Ma tanto tanto. Con il culmine nella notte di Tirana: un gol, una coppa portata a casa dopo tantissimo tempo. Qualcosa di incredibile. Qualcosa che la Roma ha festeggiato insieme a Zaniolo, autore di quella rete che ha permesso a Mourinho di piangere, di gioia. Che notte, quella notte.

Eppure sembra essere passato tantissimo tempo. Eppure sono passati solamente 8 mesi da quella notte. Sembra una vita. E in questa vita è successo di tutto. La Roma ha coccolato Zaniolo e lo ha aspettato. I tifosi si sono messi dalla sua parte, sempre, cercando di riportato a diventare un giocatore dopo la doppia rottura del crociato. E adesso il tradimento. Inaspettato. A pochi giorni dalla chiusura del mercato. Dall’amore alle carte bollate in pochissimo tempo, perché notizia di ieri, ovviamente, è quella di una Roma furiosa e di un Pinto che starebbe pensando di prendere dei provvedimenti disciplinari nei confronti del giocatore.

Zaniolo-Roma, le reazioni social

Ma oltre i provvedimenti disciplinari, con gli avvocati che potrebbero entrare in causa, c’è una reazione, quella del popolo giallorosso, che si è scatenata sui social. I tifosi della Roma, giustamente, si sono sentiti traditi dall’atteggiamento. E lo hanno fatto vedere su Twitter, dove sono stati moltissimi i commenti contro quello che è stato il comportamento del giocatore. Un comportamento che ha portato alla rottura clamorosa di questa sera.

C’è chi lo vuole subito fuori dalla rosa. Chi lo vuole vedere in panchina. E chi non lo vuole vedere più con la maglia della Roma. Chi spera nonostante tutto nell’arrivo di Ziyech, che era stato designato come erede. Una situazione che comunque è scoppiata così, di colpo, senza nemmeno tanto senso. Anche perché Zaniolo sapeva, senza dubbio, quelle che erano le richieste di Pinto per il suo cartellino e mai il gm portoghese ha dato l’impressione di volere cambiare idea. Via solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo. Un diritto della Roma, questo.

A me sinceramente come giocatore piace, ma come uomo 0.

Il termine riconoscenza verso chi lo ha spinto a diventare grande non è presente nel suo vocabolario.

Peccato. #Zaniolo — edoardo costi (@edowildb18) January 27, 2023

Panchina fino a giugno 2024 rifiutando ogni trattativa con il milan e vediamo che grandi offerte avrà… #Zaniolo #ASRoma — Andrea (@andrea00st) January 27, 2023

Indipendentemente da tutto, la priorità di un professionista dovrebbe essere una: praticare la propria professione. Se davanti al bivio "non praticarla a tempo indeterminato"/"praticarla nelle migliori condizioni possibili", si sceglie la prima, qualcosa non va.#Zaniolo — f_r_an_ko⚕️ (@f_r_an_ko) January 27, 2023