Mourinho avvisa Osimhen: “Se non cambia, lo ammazzano”

Dopo la vittoria di misura del Napoli ai danni della Roma ha parlato José Mourinho. Il tecnico giallorosso lancia un messaggio a Victor Osimhen.

La gara dello stadio Maradona si è chiusa sul 2-1 in favore della squadra allenata da Luciano Spalletti. Il Napoli compie un altro passo verso la conquista del titolo in Serie A, mentre la Roma trova la prima sconfitta del nuovo anno solare. Ancora una volta è stato decisivo Victor Osimhen, autore della prima rete della sfida in casa dei partenopei. Dopo il triplice fischio il tecnico portoghese ha lanciato un chiaro messaggio alla punta della squadra azzurra.

La punta nigeriana, come nella gara d’andata dello stadio Olimpico, ha realizzato una grande rete contro la Roma di José Mourinho. I risultati a sorpresa della giornata, con le sconfitte di Milan e Juventus, vedono ora la squadra giallorossa ad un punto dalla zona Champions League in Serie A. Il numero 9 del Napoli è stato ancora una volta decisivo, abilissimo a liberarsi con un palleggio in piena area giallorossa prima di freddare Rui Patricio. Ecco le parole di José Mourinho sull’attaccante partenopeo, trascinatore fin qui della squadra allenata da Luciano Spalletti.

Napoli-Roma, Mourinho esalta Osimhen ma avverte: “Se non cambia lo ammazzano”

A fine gara José Mourinho è intervenuto ai microfoni DAZN, analizzando con fiducia la prestazione dei suoi. Lo Special One ha lanciato un messaggio chiarissimo nei confronti della punta nigeriana del Napoli, ecco le parole di José Mourinho dopo l’amara sconfitta del Maradona.

Ecco il messaggio che Mourinho lancia alla punta nigeriana: “Osimhen è un giocatore incredibile, top. Però se va in Inghilterra deve cambiare altrimenti lo ammazzano.” Il tecnico portoghese esalta il numero 9 del Napoli ma lancia anche un monito in previsione di un suo futuro passaggio nel campionato inglese. Chissà se l’attaccante del Napoli seguirà i consigli dell’allenatore della Roma, che in quanto ad esperienza in Premier League può decisamente dire la sua.