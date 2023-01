Napoli-Roma, Mourinho fiducioso: nuovo verdetto su Zaniolo

Il Napoli vince contro la Roma allo stadio Maradona, il risultato finale è stato di 2-1 in favore dei partenopei. A fine gara sono arrivate le parole di Mourinho

Non è bastata una prova positiva della Roma per evitare la seconda sconfitta stagionale contro il Napoli di Luciano Spalletti. I partenopei fanno un nuovo passo verso la conquista del titolo in Serie A, mentre la Roma trova la prima sconfitta del 2023. Ecco l’analisi della gara di José Mourinho, intervenuto dopo la gara del Maradona.

Il tecnico analizza la gara ai microfoni DAZN, ecco le parole di Josè Mourinho. Sulla prestazione dei suoi: “Dopo il gol di Osimhen abbiamo avuto un periodo in cui si è sentita l’ingiustizia di quell’1-0. La squadra ha giocato benissimo, pressato alto e recuperato palla. Abbiamo perso, ma esco fiducioso. Siamo la squadra che ha fatto soffrire di più il Napoli.” Sui giovani: “Vedere che i tre cambi che facciamo alla fine sono tre bambini, che lo scorso anno giocavano su un campo di plastica a Trigoria, mi mi fa un piacere tremendo, soprattutto per come sono entrati”. Sul risultato: “Qualche volta il calcio è ingiusto e a volte la squadra che merita di più perde. Oggi meritavamo di vincere. I ragazzi erano tristi, ma l’anima piena di fiducia. Ci vediamo mercoledì all’Olimpico” Su Spalletti “L’ho ringraziato per il regalo di compleanno che mi ha dato prima della partita, ma non l’ho ancora scartato. Mi ha fatto piacere. A fine partita ci siamo abbracciati, ripeto quello che ho detto ieri: è il campionato del Napoli.”

Sulle condizioni di capitan Pellegrini: “Lorenzo sono due settimana che non si allena con la squadra. Si è allenato solo ieri e come tu sai l’allenamento di sabato non è per prendere intensità. Ha fatto un sacrificio a giocare, non era al top e si vedeva, era poco intenso.”

Sulle prestazioni dei singoli: “Matic ha giocato benissimo, ma anche i difensori. Mancini ha giocato praticamente come terzino destro e ha fatto bene con Kvataskhelia, lo stesso Ibanez. E Smalling con Osimhen, che è un giocatore incredibile, top” Sulle condizioni di Abraham e su Zaniolo: “Non so se quello di Abraham è infortunio o stanchezza, sia lui che Matic non so se sono infortuni o meno. Però voglio gente così, gente che vuole giocare nella Roma. Però voglio gente così, che vuole giocare nella Roma ed è disponibile a stare con noi. Quando non stai bene nella famiglia devi andare via, trovare una soluzione. La famiglia è per stare con gente che vuole stare.”