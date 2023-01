Voti Napoli-Roma 2-1, Elsha non basta: Mou tradito da un fedelissimo

Napoli-Roma, il posticipo della ventesima giornata di Serie A si è appena concluso. Allo stadio Maradona il risultato finale è stato di

La prima giornata del girone di ritorno ha visto la Roma scendere in campo allo stadio Maradona di Napoli. Ad ospitare i giallorossi la squadra capolista, guidata da Luciano Spalletti. La squadra partenopea riesce a conquistare i tre punti dopo una gara tiratissima, che ha visto i giallorossi beffati a pochi minuti dal triplice fischio.

Non sono mancati risultati a sorpresa nella prima giornata del girone di ritorno. Le sconfitte di Milan e Juventus, unite al pareggio della Lazio contro la Fiorentina, hanno mescolato gli equilibri nella zona Champions League in Serie A. La gara del Maradona inizia ad alti ritmi, prima occasione per i partenopei con Kvaratskhelia ben contenuto da Rui Patricio al quinto minuto di gioco. Al dodicesimo minuto la squadra giallorossa sfiora il vantaggio, con Kim che sfiora il palo di testa andando vicino all’autogol. Sblocca la gara Victor Osimhen, spietato ad infilare Rui al minuto 17. Spinazzola sfiora il pareggio al tramonto della prima frazione, bravo Meret ad opporsi. La prima frazione termina 1-0 per i partenopei.

Voti Napoli-Roma 2-1, Smalling tradisce Mou: El Shaarawy non basta

La ripresa vede l’ingresso di Stephan El Shaarawy in casa Roma, fuori Leo Spinazzola dopo i primi 45′. L’attaccante si rende subito pericolo in area, al pari di Lozano ben contenuto da Rui Patricio. All’ora di gioco la Roma continua a cercare con insistenza il pareggio, mentre la squadra partenopea lavora di rimessa e cerca di pungere in contropiede. Arriva il pareggio di El Shaarawy, abilissimo a freddare Meret al 75esimo minuto. Il Napoli torna avanti con Simeone, l’argentino trova il gol dal limite dell’area al minuto 86.

Fuori per infortunio Tammy Abraham, nuova preoccupazione per lo Special One. Ecco i nostri voti dopo il triplice fischio allo stadio Maradona, non è bastata la buona prova dei giallorossi per evitare la seconda sconfitta di misura contro la quadra di Luciano Spalletti.

ROMA : Rui Patricio 6, Mancini 5.5, Smalling 5.5, Ibanez 5, Zalewski 6.5, Cristante 5 (88° Volpato), Matic 7 (83° Tahirovic), Spinazzola 5 (46° El Shaarawy 7), Pellegrini 5 (83° Bove sv), Dybala 5.5, Abraham 5.5 (73° Belotti 6)