Allegri corre ai ripari: testa a testa per il colpo a zero

Calciomercato Juventus, Allegri corre ai ripari negli ultimi scampoli di gennaio. Testa a testa per il colpo a zero, ecco tutti i dettagli

La Juventus è caduta a sorpresa in casa contro il Monza. La prima giornata di ritorno in Serie A ha mostrato nuove lacune per la squadra bianconera, già sprofondata in classifica dopo la penalizzazione inflitta per il caso plusvalenze. Massimiliano Allegri ha intenzione di correre ai ripari a gennaio: c’è il testa a testa per il colpo a parametro zero.

La prima giornata di ritorno è iniziata in modo pessimo per la Juventus di Massimiliano Allegri. La squadra bianconera, scossa dalla penalizzazione di 15 punti, è caduta in casa contro il Monza, guidato dall’ex Raffaele Palladino. La squadra bianconera ora è pericolosamente vicina alle zone basse della classifica, lo stesso tecnico ha parlato di punti per evitare la retrocessione in Serie A. I bianconeri possono cercare immediatamente rinforzi per evitare il peggio nella seconda parte di stagione.

Calciomercato Juve, Allegri vuole rinforzi a centrocampo: testa a testa per Isco

Si riaccende la pista Isco per la squadra guidata da Massimiliano Allegri, il centrocampista spagnolo è svincolato. La stagione dell’ex Real Madrid era iniziata nel Siviglia di Monchi, ma nelle scorse settimane c’è stata la rottura totale con il club andaluso. Ora il suo nome torna d’attualità per la Juventus, senza dimenticare che venne accostato anche alla Roma di Josè Mourinho mesi fa.

Secondo quanto sottolineato dal sito Sport.es, la Juventus è in corsa per arrivare alla firma del centrocampista a parametro zero. Isco è ancora svincolato e sulle sue tracce ci sarebbe il forte interesse dell’Union Berlino. La squadra tedesca è una sorpresa in Bundesliga, finora seconda alle spalle del Bayern Monaco in classifica. L’impressione è che le prossime giornate saranno decisive, la palla passerà direttamente al calciatore che potrebbe scegliere tra l’approdo in Serie A ed il passaggio a sorpresa nella squadra tedesca. Allegri spera in un guizzo dal calciomercato per tentare di raddrizzare una stagione fin qui decisamente storta.