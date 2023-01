Calciomercato Roma, alternativa a Smalling: tripla pista per l’Inter

L’affare di calciomercato potrebbe aiutare la Roma in vista della prossima stagione, con un affare che potrebbe saltare

Pur giocando bene la vittoria non è arrivata. La Roma ieri sera ha affrontato al meglio il Napoli capolista in Serie A, ma tutti gli sforzi di Dybala e compagni non sono serviti per fare male a Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo è riuscito a portare a casa i tre punti grazie ai cambi, con un Giovanni Simeone che, dopo essere stato chiamato in causa, ha siglato il gol della vittoria.

Una grande prestazione, quella della Roma, che ha messo in seria difficoltà il Napoli fino all’86’ dove una lettura sbagliata di Smalling ha portato al gol dell’ex Fiorentina. Fino a quel momento l’inglese era stato impeccabile impedendo in diverse occasioni al reparto offensivo avversario di trovare la rete. Proprio il futuro dell’ex Manchester United è ancora in bilico, ma potrebbe risolversi in queste ore. In Serie A, infatti, si sta concludendo un affare che permetterebbe a Chris di restare.

In scadenza a giugno 2023, il trentatreenne di Greenwich ha attirato l’attenzione di molti big club, tra cui l’Inter. I nerazzurri stanno pensando a Smalling come possibile sostituto di Milan Skriniar, pronto a lasciare la squadra per approdare al Paris Saint-Germain. Il suo passaggio è questione di ore, con l’accordo tra lo slovacco e i francesi che è tato già trovato.

Calciomercato Roma, l’Inter pensa a due sostituti per Skrinair

Per cercare di rimediare alla situazione, l’Inter si sta muovendo per trovare il giusto sostituto dell’ex Sampdoria. Inizialmente nella mente del club milanese c’era Chris Smalling, ma ora sembra che gli obiettivi siano cambiati.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’Inter ha messo tre giocatori nel mirino. Si tratta di Victor Lindelof e Thilo Kehrer e Trevor Chalobah, con quest’ultimo ce interessava anche alla Roma. Per il primo l’affare non sembra facile, con la richiesta di prestito che è stata respinta dal Manchester United. Il secondo era stato proposto proprio ai nerazzurri in estate per far partire Skriniar. Per il terzo, invece, la trattativa sembra difficile visto che sta giocando con i Blues. L’obiettivo più semplice sembra essere Kehrer, ma anche Lindelof è ancora in piedi, con la pista per Smalling che per ora sembra accantonata.