Calciomercato Roma, ribaltone servito: nuovo “rinforzo” per Mou

Calciomercato Roma, non sembra esserci alcun margine per la cessione a gennaio. Ribaltone servito per Pinto e Mou: ecco le condizioni per il reintegro

La Roma è uscita sconfitta di misura dallo stadio Maradona di Napoli. La squadra capolista, allenata da Luciano Spalletti, si è imposta per 2-1 dopo una gara avvincente. La squadra allenata da José Mourinho si è resa protagonista di una prestazione di livello, elogiata dallo stesso Special One. Su un binario parallelo si accendono i riflettori sulle ultime mosse di Tiago Pinto: ribaltone servito con la cessione che non arriva, ecco le condizioni per il pieno reintegro.

La Roma esce a testa alta, seppur sconfitta di misura, dallo stadio del Napoli capolista. La squadra di Luciano Spalletti ha avuto la meglio anche nel secondo confronto stagionale, superando per 2-1 quella giallorossa in casa. A fine gara il tecnico della Roma ha espresso fiducia per la prestazione dei suoi, concentrandosi anche sul calciomercato invernale e allontanando la possibilità di un reintegro a pieno di Nicolò Zaniolo. Ma la situazione legata al numero 22 giallorosso non è l’unico nodo da sciogliere per Tiago Pinto in uscita, e le possibilità di monetizzare in queste ultime ore di calciomercato invernale sembrano pari allo zero. Anche per questo sembra cambiare con decisione il futuro di un altro calciatore ai margini del progetto nelle ultime settimane.

Calciomercato Roma, si complica la cessione di Karsdorp: le condizioni per il reintegro

Prima della rottura con Nicolò Zaniolo era esploso il ‘caso’ legato a Rick Karsdorp. Il laterale olandese non ha più visto il campo dopo la sfida in trasferta contro il Sassuolo, quando José Mourinho -pur senza nominarlo- lo invitò a cambiare squadra a gennaio. Ma ora lo scenario sembra completamente stravolto.

Se Nicolò Zaniolo rischia di vivere la seconda metà di stagione da separato in casa, il destino del calciatore olandese sembra poter cambiare di nuovo. Dal calciomercato non è arrivata l’offerta giusta per la cessione dell’ex Feyenord, ed ora si ragiona sul pieno reintegro del numero 2 giallorosso. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, la Roma sembra aver intenzione di rilanciare il terzino. Le condizioni sembrano chiare: per ritrovare la Roma il calciatore dovrà chiedere scusa per qualche atteggiamento sbagliato in passato, oltre a superare un piccolo infortunio.