Calciomercato Roma, idea Simeone: affare sul gong

Calciomercato Roma, Simeone stuzzica Pinto: c’è stato il sondaggio per il calciatore in uscita dai giallorossi.

Un’altra uscita, in questa sessione di mercato, la Roma ce l’ha in programma. Oltre quella di Zaniolo ovviamente e oltre quella di Shomurodov, che se n’è andato allo Spezia. Per quanto riguarda il numero 22 giallorosso ci sarebbe stato nelle ultime ore anche un possibile interesse del Lipsia, che deve cercare di coprire il buco lasciato dall’infortunio di Dani Olmo.

E poi c’è ovviamente la questione che gira intorno a Karsdorp che dopo la gara contro il Sassuolo non ha visto il campo. Mou ha lasciato la porta socchiusa per un suo reintegro, ma questo rimane ovviamente solamente l’ultimo passaggio: dalle parti di Trigoria sperano che l’olandese possa uscire, e dopo un sondaggio della Juventus, che ci ha provato con lo scambio inserendo nella trattativa De Sciglio, c’è un altro club che avrebbe cercato di capire la situazione per un eventuale prestito.

Calciomercato Roma, Atletico su Karsdorp

Secondo quanto riportato da Il Tempo infatti, Simeone, che in questo momento non se la passa bene con il suo Atletico Madrid, avrebbe fatto un sondaggio per capire la reale possibilità di un eventuale prestito dell’olandese. Al momento sotto questo aspetto non si hanno altre notizie, ma è evidente che la pista rimane assai calda e che si potrebbe concretizzare nelle prossime ore. Quelle che mancano ovviamente alla chiusura del calciomercato.

Simeone, nell’ultimo periodo, con la sua squadra, ha utilizzato soprattutto una difesa a tre e Karsdorp ovviamente potrebbe andare ad aiutare come quinto visto che per tutta la passata stagione, e anche per la prima parte di questa, ha giocato in quella zona del campo. Vedremo quello che succederà, ma c’è sicuramente una conferma: le prossime, in casa giallorossa, saranno davvero delle ore caldissime.