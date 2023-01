Calciomercato Roma, rinnovo Smalling: c’è la data

Il general manager ha fissato un meeting con l’agente del giocatore per discutere il prolungamento del contratto, in programma da tempo

L’errore nella partita di ieri contro il Napoli non può minare la sua centralità nella Roma. Chris Smalling ieri sera al Maradona ha permesso a Giovanni Simeone di trovare la rete della vittoria al’86’ grazie a un tiro preciso sotto la traversa. Al momento del passaggio di Zielinski, l’ex Manchester United è andato a coprire la triangolazione, mentre l’ex Cagliari e Fiorentina si è girato sul sinistro per calciare in porta.

Un errore che ha portato al gol del 2-1, ma che non condiziona l’importanza dell’inglese, che fino a quel momento era riuscito a fare una grande partita. La sua centralità nella rosa non è mai stata messa in dubbio e risolvere la questione legata al suo rinnovo del contratto è in cima alla lista delle cose da fare di Tiago Pinto. Il general manager della Roma in questi giorni di fine calciomercato sta passando un momento frenetico a causa di Nicolò Zaniolo.

La decisione dell’attaccante di andare via e poi il rifiuto all’offerta al Bournemouth ha complicato non poco le cose per il general manager. Oltre al numero 22, c’è anche la questione Rick Karsdorp da risolvere. Il terzino destro è in rotta con la società da metà novembre, quando è stata giocata la partita col Sassuolo. Anche la situazione dell’olandese non è facile e sta ritardando il lavoro di Pinto.

Calciomercato Roma, incontro con Featherstone in programma

Per cercare di risolvere al meglio la questione, Tiago Pinto è in contatto con l’agente di Smalling, James Featherstone. I due stanno parlando da tempo per cercare di arrivare ad un accordo che possa legare l’ex Fulham al club e scacciare l’incubo di un passaggio all’Inter.

Come riporta Il Romanista, nell’agenda di Tiago Pinto c’è segnato un incontro proprio con l’agente inglese. Questo avverrà a febbraio e quindi dopo la finestra invernale di calciomercato. Nel prossimo mese, le parti faranno dei passi in avanti verso un rinnovo che sia i tifosi della Roma, sia il giocatore stanno aspettando.