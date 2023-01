Calciomercato Roma, 15 milioni e firma imminente

La Roma, dopo aver ceduto Shomurodov allo Spezia, ha definito un’altra operazione in uscita. Ecco quanto finirà nelle casse giallorosse.

Giornata di lavoro intensa in casa Roma. La priorità consisterà nel trovare una soluzione adeguata al caso Zaniolo. Al tempo stesso il direttore generale Tiago Pinto ha provveduto a chiudere una serie di operazioni tese a sfoltire la rosa e cedere gli elementi ritenuti non più funzionali al progetto.

Nelle scorse ore, ad esempio, è stato ufficializzato il passaggio di Eldor Shomurodov. L’uzbeko si è trasferito allo Spezia con la formula del prestito secco fino al termine della stagione. Il contratto è stato depositato in Lega, con i giallorossi che incasseranno 1.5 milioni. L’ex Genoa, in questi mesi, è stato impiegato con il contagocce da José Mourinho: appena 6 presenze in Serie A, per un totale di 115 minuti trascorsi in campo.

Un bottino deludente, che testimonia quanto l’ex Genoa (costato circa 20 milioni ad agosto 2021) abbia fatto fatica ad entrare nelle grazie del mister originario di Setubal. Shomurodov, inizialmente, era finito nel mirino del Torino e del Rennes. Poi, però, a spuntarla è stato il club bianconero alla ricerca di un attaccante di qualità capace di sostituire l’infortunato M’Bala Nzola. Oltre a lui, pure un altro calciatore lascerà la capitale a stretto giro di posta.

Roma, non solo Shomurodov: anche Vina andrà via

Si tratta di Matias Vina, ad un passo dal Bournemouth. I contatti si sono intensificati, al punto da consentire alle parti di individuare l’accordo decisivo. I dettagli risultano sistemati ed ora si attende soltanto l’annuncio ufficiale.

Gli inglesi, stando a quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Sport’ Angelo Mangiante, lo hanno preso con la formula del prestito oneroso (700 mila euro) con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Proseguirà quindi in Premier League la carriera dell’uruguaiano, acquistato un anno e mezzo dal Palmeiras per 13 milioni ma mai diventato una colonna portante della squadra. Poche apparizioni (7 in questa stagione) e tante panchine per l’esterno, scivolato indietro nelle gerarchie di Mourinho dopo l’esplosione di Nicola Zalewski. Pinto, oltre a definire la sua cessione, ha provveduto a prendere anche l’adeguato sostituto, ovvero Diego Llorente. Il 30enne spagnolo sbarcherà oggi a Roma per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Ora, si resta in attesa di una risposta da parte di Zaniolo: o accetta il Bournemouth, o passerà i prossimi 6 mesi in tribuna.