Calciomercato Roma, addio Zaniolo: irruzione lampo dell’ex

Calciomercato Roma, lo strappo con Nicolò Zaniolo è totale. Il rischio è una seconda parte di stagione da separato in casa, ma arriva l’assist dell’ex

La Roma ha trovato la prima sconfitta del 2023 sul campo del Napoli di Spalletti. La squadra partenopea ha trovato la seconda vittoria di fila contro quella giallorossa, non è bastata la reazione dei ragazzi di Mourinho nella ripresa ad evitare la sconfitta. Prima e dopo la gara, sia Tiago Pinto che lo stesso José Mourinho, sono tornati sulla questione legata al futuro di Nicolò Zaniolo in casa giallorossa.

Non sembrano esserci i presupposti per ricucire lo strappo tra Nicolò Zaniolo e la Roma. Il numero 22 giallorosso, assente anche nella gara contro il Napoli, continua ad essere sul mercato nelle ultime ore della sessione invernale. Ieri Tiago Pinto è tornato sulla fumata nera legata alla trattativa con il Bournemouth, sottolineando quanto il rifiuto della destinazione metta il club giallorosso in difficoltà. Le Cherries avevano presentato l’0fferta soddisfacente per il cartellino del jolly offensivo, ma è arrivato il no da parte del numero 22 giallorosso. Ora il rischio è quello di vivere una seconda parte di stagione da separato in casa, ecco perché si cerca una soluzione nelle ultime ore del calciomercato invernale.

Calciomercato Roma, Monchi tenta Zaniolo: irruzione lampo

Con la pista Bournemouth accantonata in Serie A si attende un rilancio del Milan di Stefano Pioli. La squadra rossonera non si è mai avvicinata alla quotazione di 35 milioni formulata dalla Roma, ma nelle ultime 48 ore di mercato potrebbe esserci un ritorno di fiamma, ma non finisce qui.

Anche il Siviglia dell’ex ds Monchi è tornato a bussare alla porta di Nicolò Zaniolo. Secondo quanto si legge sul sito de “La Repubblica” il club spagnolo avrebbe contattato il calciatore in uscita dalla Roma. Il classe ’99 non avrebbe ancora dato una risposta all’ex ds giallorosso, ma rimane lo scoglio economico da superare per gli spagnoli. Il conto alla rovescia verso la chiusura della sessione invernale è iniziato, da qui alle 20 di domani sera ogni ora può essere quella decisiva per il futuro di Zaniolo.