Juventus in Serie B, Zazzaroni choc: l’ha detto davvero

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, interviene a gamba tesa sull’ipotesi retrocessione in casa Juventus. Le parole hanno scosso il web

La Juventus è reduce dalla batosta interna accusata contro il Monza di Raffaele Palladino. La squadra bianconera è stata sconfitta in casa per 0-2 da quella brianzola, gettando nuove ombre sulla stagione dei ragazzi guidati da Massimiliano Allegri. Le vicende extra campo continuano a tener banco in casa Juventus, e sull’ipotesi retrocessione ha detto la sua anche Ivan Zazzaroni. Le parole del direttore del Corriere dello Sport hanno lasciato perplessi tifosi ed addetti ai lavori.

Non è un buon momento per la Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo la maxi penalizzazione in classifica, meno quindi punti per l’inchiesta sulle ‘plusvalenze’, anche in campo sono arrivati pessimi segnali per il tecnico toscano. La Juventus è caduta in casa per mano del Monza, guidato dall’ex Palladino. Ora la classifica vede i bianconeri al tredicesimo posto, distanti ben quindici punti dalla zona Europa in Serie A. Lo stesso Allegri dopo la sconfitta casalinga ha parlato di salvezza da conquistare per i bianconeri, che potrebbero subire una nuova penalizzazione con gli sviluppi dell’altra inchiesta, quella sulle manovre degli stipendi. A parlare dello scenario che vedrebbe la squadra bianconera retrocessa in Serie B è stato anche Ivan Zazzaroni.

Retrocessione Juventus, Zazzaroni choc: “Come castrarsi”

Il direttore del Corriere dello Sport è intervenuto in diretta nella trasmissione Pressing, usando toni durissimi intorno allo scenario retrocessione per la Juve. Zazzaroni ha dichiarato: “Il sistema ha paura della Juve in B.”

Poi la frase shock: “Spingere la Juventus in Serie B equivale a castrarsi. Come prendere un machete e tagliarsi le p**le.” Il giornalista è poi entrato a fondo nella questione, aggiungendo: “Siamo in un momento dove non funziona nulla, la Nazionale ha indovinato solo un Europeo e non si è qualificata per due Mondiali di fila. La crisi economica è terrificante e c’è una grande paura a Roma: perdere la squadra più rappresentativa e tutti i suoi tifosi che sono la maggior parte in Italia con conseguenze finanziarie terrificanti.”