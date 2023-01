Roma, non solo Abraham: doppia tegola per Mourinho

La Roma esce sconfitta di misura dallo stadio Maradona di Napoli. C’è il rischio doppia tegola per José Mourinho dopo la sfida ai partenopei

Non è bastata una nuova prova positiva della Roma per evitare la sconfitta in casa del Napoli. La squadra giallorossa si è arresa per 2-1 allo stadio Maradona, decisive le reti di Osimhen e Simeone per l’undici guidato da Luciano Spalletti. A fine gara José Mourinho ha espresso fiducia intorno alla prestazione dei suoi ragazzi, parlando anche delle condizioni di Tammy Abraham.

La Roma esce a testa alta dallo stadio Maradona, la squadra azzurra si è imposta per 2-1 dopo una gara decisamente avvincente. A metà della seconda frazione di gioco José Mourinho è stato costretto al cambio immediato per Tammy Abraham. La punta inglese si è fermata dopo aver sentito un fastidio in seguito ad un allungo, ed è stato subito sostituito da Andrea Belotti, Ma l’attaccante non è stato il solo calciatore ad aver alzato bandiera bianca, anche Leonardo Spinazzola è rimasto negli spogliatoi dopo la prima frazione per problemi fisici. Per entrambi si tratta di un fastidio al flessore destro, le prossime ore ci saranno nuovi controlli prima della nuova gara dei giallorossi. Ecco il tweet del giornalista Daniele Trecca, che fa chiarezza sulle condizioni dei due giallorossi.