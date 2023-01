Intreccio Zaniolo-Frattesi: Carnevali svela tutto

Calciomercato Roma, arriva l’annuncio che fa chiarezza dopo le tante voci degli ultimi mesi e infittitesi anche nel tardo pomeriggio odierno.

Una delle questioni più calde di questa sessione invernale di mercato è stata certamente rappresentata dal futuro di Zaniolo, in seguito all’incrinatura dei rapporti tra il calciatore e la società, oltre che con una piazza sentitasi giustamente tradita da uno dei suoi beniamini. Ritornare sull’accaduto avrebbe certamente adesso poco senso. Basti il sapere che resta ormai pochissimo tempo per assistere all’uscita del 22, con ogni probabilità destinato a restare per almeno altri sei mesi nella Capitale da separato in casa.

Soluzioni felici per il suo futuro sembravano essere giunte dalla Premier League e, in particolar modo, dal Bournemouth, dettosi seriamente interessato al suo ingaggio. Le Cherries hanno rappresentato l’unica realtà in grado di mettere sul piatto una cifra considerata congrua, garantendo al contempo a Pinto una modalità che permettesse di separarsi definitivamente sul classe ’99.

Calciomercato Roma, intreccio Zaniolo-Frattesi e Bournemouth decisivo: Carnevali fa chiarezza

Decisioni personali e offerte non all’altezza da parte di altre società hanno però impedito che la ‘profezia’ di Mourinho non si avverasse, almeno fino a questo momento. Come già raccontatovi, le possibilità di assistere all’uscita di Nicolò sono ormai ridotte al lumicino, anche dopo aver visto venir meno l’intrigante e suggestivo scenario di intreccio con Everton e Sassuolo, con possibile approdo di Frattesi.

Proprio sul centrocampista del Sassuolo, da tempo obiettivo di Mourinho e Pinto, si è espresso l’amministratore delegato dei neroverdi, Giovanni Carnevali, che ne ha approfittato per esprimersi anche sulla questione Zaniolo, in parte intrecciantesi anche con gli interessi emiliani. Queste le sue parole a “Il Corriere dello Sport“.

“Con la Roma abbiamo un ottimo rapporto ed è vero che erano interessati a Frattesi ma stiamo parlando di diverso tempo fa. In questo mercato non abbiamo parlato con la Roma. C’era interesse di altre società ma la nostra volontà era di non cederlo. Se ne riparlerà, magari, nei mesi estivi. Per ora Frattesi è un giocatore importante e lo vogliamo tenere con noi “.

Sull’approdo di Traoré al Bournemouth e la vicenda Zaniolo: “Era da un mese circa che parlavamo ma non siamo mai riusciti a trovare un accordo per le nostre richieste e le loro offerte. Poi c’è stato il discorso Zaniolo, siamo rientrati in corsa noi e siamo riusciti a chiudere. Ci eravamo prefissati una certa cifra e siamo riusciti a cedere un altro ragazzo del Sassuolo in Premier. È importante sia per noi che per il calcio italiano. Su Zaniolo-Bouremouth credo abbia influenzato il ‘no’ iniziale ma non ho parlato con loro. Anche all’inizio c’era stato un no ma da parte nostra “.