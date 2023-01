Calciomercato Roma, ribaltone Zaniolo: offerta accettata

Calciomercato Roma, retroscena e ribaltone intorno a Nicolò Zaniolo. Il numero 22 giallorossa ha accettato la cessione in Premier League

L’ultima giornata di calciomercato invernale in casa Roma si concentra soprattutto sul destino di Nicolò Zaniolo. La rottura totale tra l’ex Inter ed il club giallorosso è conclamata da diversi giorni, mentre tra poche ore chiuderà la sessione di affari invernali per Tiago Pinto. C’è un retroscena che cambia lo scenario intorno alle scelte del calciatore: il numero 22 avrebbe dato il via libera al trasferimento in Premier League.

Sono ore decisive quelle che separano Nicolò Zaniolo dalla chiusura del calciomercato invernale. Il numero 22 giallorosso rischia di passare una seconda metà di stagione da separato in casa, anche oggi non si è visto il calciatore a Trigoria dopo aver lasciato la Capitale nelle scorse ore. Il jolly offensivo è ufficialmente sul mercato, e le prossime ore saranno decisive per capire il suo destino. L’ex Inter aveva rifiutato l’offerta del Bournemouth, mentre la pista Milan non si è ancora concretizzata finora. Ora, secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, c’è un retroscena importante sulla pista inglese per il numero 22 della Roma.

Calciomercato Roma, retroscena Zaniolo: offerta del Bournemouth accettata

Secondo quanto riferito dal giornalista sportivo Nicolò Zaniolo avrebbe accettato l’offerta del Bournemouth. Dopo il primo no rifilato al club inglese, il fantasista avrebbe deciso di accettare nella notte il passaggio alle Cherries. Ma la pista ora è definitivamente chiusa, non sembrano esserci margini di chiusura a gennaio.

Il Bournemouth ha bloccato l’operazione Zaniolo, il motivo sarebbe economico. Il club inglese ha già speso troppo per rinforzare la squadra a gennaio, non solo il terzino Vina della Roma. Gli inglesi hanno scelto di puntare tutto sul centrocampista del Sassuolo, Hamed Traorè, valutato sui 30 milioni di euro. Ora, in attesa di capire se il Milan vorrà tentare un blitz last minute, in Premier League si seguono le piste Everton e Leeds, più difficile l’inserimento del Tottenham.