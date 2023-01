Calciomercato Roma, Zaniolo in Premier: nuovi contatti e corsa a due

L’attaccante della Roma è finito nel mirino di due club di Premier League e il suo futuro si deciderà nell’ultimo giorno del calciomercato

Il futuro di Nicolò Zaniolo non è mai stato così in bilico come in queste ultime settimane di gennaio. Già dall’estate si parlava di una possibile partenza del giocatore, ma poi il numero 22 ha deciso insieme al suo agente di rifiutare tutte le offerte e rimanere nella Capitale. A distanza di pochi mesi, le idee dei due sembrano essere totalmente cambiate, con l’attaccante che ha chiesto la cessione alla Roma.

Come l’ha raccontata Mourinho in conferenza stampa prepartita col Napoli, la situazione è ben diversa da quella che si poteva immaginare. È da inizio 2023 che Nicolò chiede la cessione alla società, ribadendo più volte la sua volontà di non vestire più questa maglia, che ha anche strappato a fine primo tempo della partita con il Genoa. Un gesto che non è piaciuto ai tifosi che hanno cominciato a criticarlo ancor prima che la sua decisione diventasse nota.

Sulle sue tracce si sono mossi diversi club. Il primo è stato il Tottenham, che è stato superato in corsa dal Milan che aveva trovato l’accordo col giocatore. Ciò che mancava ai rossoneri era l’intesa con la Roma, con l’offerta che differiva sotto diversi punti. In extremis, ha tentato il colpaccio il Bournemouth, che invece si è presentato con quanto chiedevano Pinto e i Friedkin. A bloccare questa trattativa è stato Zaniolo stesso, che ha rifiutato il progetto degli inglesi. Ora in extremis, la sua unica destinazione sembra la Premier League, con il Leeds e un’altra squadra interessata.

Calciomercato Roma, anche l’Everton su Zaniolo

La situazione dei biancoblù non è così diversa da quella del Bournemouth, ma ormai i diciottesimi in Premier League hanno deciso di virare su Hamad Traore del Sassuolo. Per questo le possibilità sono diventate poche e se Nicolò vuole lasciare la Capitale deve essere in grado di coglierle al volo.

Come riporta Calciomercato.it, sulle tracce del numero 22 non c’è solo il Leeds, ma anche l’Everton. Il club di Liverpool, sponda blu del Merseyside, è interessato al giocatore per cercare di rialzare le sorti in campionato. Da segnalare anche continui contatti tra il club di Cellino e la Roma, che dopo l’affare Llorente potrebbero chiudere anche per il passaggio di Nicolò in Premier.