Calciomercato Roma, poker per Zaniolo: doppio segnale in Premier

Calciomercato Roma, riflettori accesi su Nicolò Zaniolo. Il jolly offensivo può lasciare la Roma nelle prossime ore, c’è un poker per l’assalto last minute

Si avvicina la chiusura del calciomercato invernale, questa sera alle ore 20 ci sarà il gong sulla sessione di riparazione per la Serie A. In casa Roma tutte le attenzioni sono rivolte alla situazione legata all’addio a Nicolò Zaniolo. Il numero 22 giallorosso ha lasciato la Capitale nelle scorse ore, ed entro stasera il suo futuro potrebbe cambiare. C’è un poker di pretendenti per l’assalto last minute al jolly offensivo.

Questa sera si chiuderà la sessione di calciomercato invernale. Ieri Tiago Pinto ha definito un nuovo colpo in entrata, con l’arrivo di Diego Llorente dal Leeds. Il difensore spagnolo ritrova José Mourinho dopo l’esordio in maglia Real Madrid, mentre la Roma saluta il terzino Matias Vina. Il laterale ha firmato con il Bournemouth, che non ha trovato la quadra per arrivare a Nicolò Zaniolo. Il numero 22 giallorosso rischia di passare una seconda metà di stagione da separato in casa con i giallorossi, ecco perché le ultime ore sella sessione invernale sono decisive per il suo futuro.

Calciomercato Roma, poker al fotofinish per Zaniolo: fuori una in Premier

Da qui a stasera scopriremo il futuro di Nicolò Zaniolo, che ha lasciato la Capitale e stamattina non si è visto a Trigoria. Mentre spunta il retroscena sull’offerta del Bournemouth, accettata dal calciatore ma rifiutata dal club inglese, le prossime ore saranno decisive per l’assalto last minute. Sul futuro del numero 22 è intervenuto in questi minuti Enrico Camelio, nella diretta Twich di TV PLAY su Calciomercato.it.

Ecco le ultime sul futuro di Zaniolo, spunta un poker di pretendenti per il numero 22: “Al momento sulle tracce di Zaniolo ci sono quattro squadre: il Lipsia, l’Everton, il Milan e il Tottenham.” Lo scoglio rimane nella formula: “Se la Roma dovesse accettare prestito oneroso con diritto di riscatto a giugno lui va via.” Infine il doppio segnale dal campionato inglese: “Ricordiamo che in Inghilterra il mercato chiude alle 24. La pista Leeds non mi risulta.”