Calciomercato Roma, addio Zaniolo: "Perfetto per la Premier"

Calciomercato Roma, ore decisive per l’addio a Nicolò Zaniolo. Arriva il verdetto in diretta a poche ore dal gong finale della sessione invernale

Si sta decidendo in queste ore il futuro di Nicolò Zaniolo. Il numero 22 della Roma è ufficialmente sul mercato e quest’oggi non si è presentato a Trigoria dopo aver lasciato la città nelle scorse ore. Mentre spunta il retroscena sull’offerta del Bournemouth, accettata dal calciatore ma respinta dal club inglese, arriva un nuovo verdetto in diretta sul futuro del numero 22 giallorosso.

Continua a tenere banco il caso legato al futuro di Nicolò Zaniolo in casa Roma. Il jolly offensivo giallorosso, con il contratto in scadenza nel giugno 2024, rischia di rimanere ai margini del progetto giallorosso dopo la rottura con i vertici tecnico societari della Roma. L’offerta del Bournemouth è stata respinta in prima battuta, con il club inglese che ha puntato tutto su Traorè del Sassuolo. Ora, nonostante l’apertura tardiva del calciatore, le sirene del campionato inglese potrebbero tornare a squillare con insistenza nelle ultime ore del calciomercato invernale.

Calciomercato Roma, soluzione last minute per Zaniolo: il verdetto sulla Premier

A parlare del futuro del numero 22 giallorosso è stato il giornalista sportivo Andrea Pugliese, intervenuto nella diretta Twich di TV PLAY su Calciomercato.it . Secondo il cronista la cessione a gennaio resta complicata: “Ci sono stati tanti sondaggi. Lipsia, Everton. Tutti si sono avvicinati alla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto.”

Sul possibile erede del numero 22: “La Roma aveva seguito la pista di Ziyech, che costituiva un calciatore pronto anche dal punto di vista del talento, ma non c’era un identikit preciso, sarebbe bastato prendere un calciatore pronto sotto quel punto di vista.” In caso di permanenza ecco lo scenario Zaniolo-Roma:” La società è stata chiara, lui dovrebbe rimanere ai margini del progetto tecnico. Non può restare fuori per 18 mesi, si rischia di perdere un valore e un patrimonio a una cifra inferiore rispetto alle richieste della Roma” Infine il verdetto sulla Premier League: “Dopo i due infortuni è un calciatore diverso, ma secondo me lui è un interprete da Premier. Quello è un campionato perfetto per lui.“