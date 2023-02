Così la Juve gli dice addio: Allegri si “fascia” la testa

Il terzino destro del Barcellona era finito nel mirino della Juventus per essere preso a zero nella prossima finestra di calciomercato

In queste settimane il primo pensiero della Juventus non è stato quello di occuparsi del calciomercato. Nella mente della dirigenza, ma anche dei tifosi c’è stata la difficile situazione che sta passando la società, penalizzata di 15 punti in campionato. Il motivo sono state le plusvalenze fatte dalla società piemontese che non erano regolari secondo le indagini. Per questo motivo il bottino di Allegri e compagni è stato tagliato.

Nonostante questo, però, c’è stato spazio per un affare, ovvero quello di Weston McKennie. Il centrocampista statunitense ha lasciato la società per approdare al Leeds United. Il club inglese ha pagato circa 30 milioni ai bianconeri per acquistare il cartellino dell’ex Schalke 04 che cambia avventura dopo due anni e mezzo a Torino. Non sollo affari in entrata, però, per Allegri che ha cercato di rinforzare in qualche modo la rosa.

Gli affari sono stati preparati in anticipo per la finestra di giugno, con un colpo che interessava parecchio ai bianconeri. Si tratta di Sergi Roberto, terzino destro del Barcellona, che era in scadenza di contratto. Vista la situazione fisica di Cuadrado, quest’anno parecchio infortunato, e l’avanzare dell’età la Juventus sta pensando di sostituire il colombiano. A questo, poi, va aggiunta la condizione di De Sciglio, che non sembra in grado di poter dare tante sicurezze.

Calciomercato Juventus, rinnovo del contratto per Sergi Roberto

Per questo motivo il laterale difensivo del Barcellona è finito nel mirino della Juve, visto che a giugno si libera a zero. Prenderlo come svincolato sarebbe un gran colpo di mercato, ma a rovinare i piani di Allegri ci hanno pensato gli spagnoli stessi.

Come riporta Mundo Deportivo, infatti, il Barcellona ha offerto il rinnovo del contratto a Sergi Roberto. La proposta dei Culers è di un anno con un opzione per il secondo legata al numero di presenze. Una scelta non indifferente quella del club spagnolo che ha intenzione di continuare almeno per un altro anno con il trentenne. Il proseguio della sua carriera al Barça, però, è legata all’intesa con Xavi, che deciderà quanto utilizzarlo.