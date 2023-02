Dal Milan alla Juve: al posto di Zaniolo arriva lui

Dopo la chiusura del calciomercato invernale si tirano le somme in Serie A. Il Milan e la Juventus rischiano il ko, al posto di Zaniolo arriva lui

Nella serata di ieri c’è stato il fatidico gong sulla sessione di calciomercato invernale. In Italia la finestra si è chiusa alle 20, mentre in Inghilterra allo scoccare della mezzanotte. Il campionato inglese, a differenza di quello italiano, ha mosso una impressionante mole di calciatori e conseguenti valutazioni economiche. Anche Nicolò Zaniolo sembrava finito nei radar della Premier League, ma ora spunta la pista alternativa a parametro zero.

Si è chiusa ieri sera una sessione di calciomercato invernale decisamente tiepida per la Serie A. Sono lontani i colpi della Juventus, che lo scorso gennaio si aggiudicò Dusan Vlahovic per esempio. La squadra bianconera nei mesi scorsi sembrava pronta ad assaltare Nicolò Zaniolo, oggi ai margini del progetto della Roma. La pista più calda in Serie A per il numero 22 nel mese di gennaio è stata invece quella che portava a guardare al Milan di Stefano Pioli, che alla fine non ha presentato la giusta offerta alla società giallorossa. Sullo sfondo le sirene della Premier League, che anche a gennaio hanno suonato a vuoto per Zaniolo.

Calciomercato Milan e Juventus, Zaniolo dimenticato: l’Everton su Isco

Il jolly offensivo giallorosso era stato collegato a tanti club della Premier League. Il Bournemouth si era spinto fino a presentare l’offerta economica che soddisfacesse le richieste di Tiago Pinto, ma il calciatore non avrebbe accettato subito la proposta. Le Cherries hanno così puntato tutto su Traorè, acquistato dal Sassuolo.

Nelle ultime ore di ieri si era riaccesa la pista che portava anche a guardare in casa Everton. Il club di Liverpool però non ha concretizzato offerte per Zaniolo, ed ora starebbe puntando ad un sostituto a parametro zero accostato anche a Juventus e Milan recentemente. Parliamo del centrocampista spagnolo Isco, ancora a parametro zero dopo l’esperienza al Siviglia. Il calciatore era ad un passo dalla firma con l’Union Berlino, poi è saltato tutto a ridosso della chiusura del calciomercato. Ora, secondo quanto scrive il sito Express.co.uk, il suo nome è in cima alla lista proprio dell’Everton.