Calciomercato Roma, il Milan come la Juve: Zaniolo avvisato

Calciomercato Roma, alla fine Nicolò Zaniolo è rimasto in giallorosso a gennaio. Ora il numero 22 rischia di finire ai margini del progetto tecnico e non solo

Il calciomercato di riparazione non ha dato la soluzione per il futuro di Nicolò Zaniolo. Il numero 22 giallorosso ora rischia di passare una seconda parte di stagione da separato in casa con i giallorossi, all’orizzonte ci sarebbe anche uno scenario giudiziario. Dopo la chiusura della sessione invernale emerge uno scenario che rischia di lasciare il fantasista spalle al muro anche nei prossimi mesi estivi.

L’ultima giornata di calciomercato invernale non è servita a sciogliere il nodo legato a Nicolò Zaniolo in casa Roma. Il numero 22 giallorosso non ha trovato una sistemazione che accontentasse tutte le parti in causa, ed ora rischia di vivere i prossimi mesi ai margini del progetto tecnico della Roma. Dopo il tira e molla con il Bournemouth, prima rifiutato e poi accettato troppo in ritardo, la suggestione più calda in Serie A portava a guardare al Milan di Stefano Pioli. La squadra rossonera però non ha affondato il colpo per strappare il sì della Roma nei giorni scorsi, l’appuntamento potrebbe esser rimandato a giugno. Ma, secondo il retroscena che emerge nelle scorse ore, anche nel prossimo futuro il jolly offensivo giallorosso rischia di finire spalle al muro.

Calciomercato Roma, Zaniolo mollato dal Milan: i rossoneri come la Juventus

Il futuro del numero 22 della Roma continua ad essere un’enigma anche in vista di giugno. La prossima estate mancherà solo un anno alla scadenza naturale del contratto, ma l’ex Inter rischia di esser abbandonato completamente dai rossoneri. Lo scenario che si presenterebbe agli occhi del fantasista ricalca quanto visto in passato con la Juventus.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna di Leggo il numero 22 giallorosso era convinto nei giorni scorsi del passaggio al Milan di Stefano Pioli. Secondo il quotidiano lo stesso Zaniolo avrebbe confidato a persone vicine di esser sicuro di passare alla squadra rossonera, ma alla fine l’affondo non è arrivato. Ora lo scenario, così come successo per la pista Juventus, rischia di vedere il numero 22 deluso anche nella prossima sessione di calciomercato. Il Milan potrebbe aver deciso di mollare definitivamente la pista che porta a Zaniolo.