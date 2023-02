Calciomercato Roma, annuncio ufficiale del Manchester City: ha firmato

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale del Manchester City: Vicky Losada ha firmato con la squadra femminile giallorossa.

Il colpaccio di gennaio alla fine lo ha messo a segno la squadra femminile giallorossa. Se la Roma è stata prigioniera dei no di Nicolò Zaniolo, che rifiutando il trasferimento all Bournemouth non ha permesso al general manager Tiago Pinto di ingaggiare un sostituto (nel mirino tra gli altri c’era Hakim Ziyech), la squadra allenata da Alessandro Spugna potrà contare su un rinforzo di altissimo livello.

Il Manchester City ha infatti annunciato ufficialmente tramite i suoi canali social l’addio di Vicky Losada, informando allo stesso tempo del suo avvenuto passaggio alla Roma. La forte centrocampista spagnola, classe 1991, si è svincolata dal club inglese e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023.

Calciomercato Roma, colpaccio Vicky Losada

Subito dopo l’annuncio del Manchester City, è arrivata la conferma sul sito ufficiale della Roma. “L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Vicky Losada. La calciatrice ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2023. Vicky Losada è una centrocampista di alto profilo a livello internazionale e arriva dal Manchester City. È stata il capitano del Barcellona con il quale ha vinto tutto, anche la Women’s Champions League nel 2020-21”.

Vicky Losada ha anche commentato il suo passaggio in giallorosso: “Sono molto contenta di essere qui, non vedo l’ora di debuttare, di conoscere i nostri tifosi e la città. Vivo questo momento con molta ambizione, abbiamo tanti obiettivi da raggiungere insieme”.

La Roma, prima in classifica, ovviamente dopo questo colpaccio punta a vincere il campionato di Serie A. Bavagnoli ha piazzato un altro innesto di quelli che possono fare la differenza. Un’altra data da ricordare è quella del 10 febbraio, quando le giallorosse conosceranno la propria avversaria di Champions League.

Con i quarti di finale che si giocheranno finalmente allo stadio Olimpico. Con una Losada in più comunque fanno tutte meno paura.