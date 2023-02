Calciomercato Roma, caso Zaniolo al fotofinish: “Il Milan lo sapeva”

L’attaccante della Roma aveva raggiunto l’accordo con i rossoneri in questa finestra di calciomercato, ma poi l’affare è saltato

Alla fine la situazione di Zaniolo non si è risolta e il giocatore è stato costretto a rimanere a Roma in questa finestra di calciomercato. Sono state poche le offerte ricevute da Tiago Pinto in queste settimane, ma nessuna di queste ha invece convinto il numero 22 a partire. Quella che sembrava più in vantaggio su tutti era il Bournemouth, che aveva presentato un’offerta di circa 30 milioni ai giallorossi. Il progetto tecnico del club di Premier League, però, non ha convinto il classe 1999 che ha rifiutato.

Solo nel finale di calciomercato, l’attaccante ventitreenne si è convinto dell’offerta degli inglesi, ma ormai i rossoneri avevano acquistato dal Sassuolo Hamed Traoré e per questo l’affare è saltato. Parlando proprio di questi colori, la prima squadra che è sembrata in vantaggio su tutti è il Milan, che ha cominciato a seguire l’attaccante sin dall’estate. I primi tentativi per strapparlo alla Roma, infatti risalgono a giugno 2022. Nei mesi caldi dello scorso anno, Tiago Pinto è riuscito a resistere agli assalti di Maldini e Massara.

I due si sono rifatti avanti in questa finestra di trattative, ma la loro proposta non ha rispettato le richieste del general manager giallorosso. La distanza tra domanda e offerta ha fatto saltare il passaggio di Nicolò in Lombardia, che aveva già raggiunto l’accordo verbale con i rossoneri. Questi poi si sono tirati indietro quando sulle tracce del ventitreenne è piombato il Bournemouth e gli altri club di Premier League.

Calciomercato Roma, Laudisa: “Il Milan è stato poco vicino a Zaniolo”

Sul possibile passaggio di Zaniolo al Milan ne ha parlato Carlo Laudisa, giornalista, intervenuto in diretta a TvPlay, canale Twitch di calciomercato.it. Alla trasmissione ha confessato le sue idee e le sue notizie sul calciomercato della Juve e del Milan.

In diretta, Laudisa ha confessato: “Il Milan è stato poco vicino a Zaniolo. Sapeva che la Roma aveva posto la condizione del prestito con obbligo e i rossoneri quello scatto non l’hanno mai fatto. Il 5 in pagella al loro calciomercato è dovuto proprio all’attacco timido per Nicolò. Non ha mai affondato il colpo neanche per Ziyech che ora vedremo se andrà al PSG. Il Milan non ha voluto intervenire sull’attaccante esterno, che però serviva a Pioli, anche considerando che Leao, senza un rinnovo rispetto alla scadenza attuale del 2024, in estate andrà via“.

